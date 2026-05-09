El SUV más moderno de Renault es la compra perfecta para quienes quieren calidad y dinamismo

Coches y Motos 09 MAY 2026 - 04:53h.

Lo encuentras en dos versiones mecánicas híbridas

Renault tiene un problema muy serio con el Arkana

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El Renault Austral se ha convertido en una de las apuestas más importantes de la marca francesa. Un SUV moderno, tecnológico y pensado para quienes buscan equilibrio entre calidad, confort y comportamiento dinámico.

Desde su lanzamiento, el Austral ha destacado por su diseño. Líneas marcadas. Frontal muy trabajado. Y una imagen mucho más sofisticada que la de anteriores SUV de Renault. Un coche que transmite sensación de producto cuidado desde el primer vistazo.

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Espacio para toda la familia, diseño elegante y dos versiones electrificadas a elegir

Sus medidas lo sitúan en el segmento C, uno de los más competidos del mercado actual. Con 4,51 metros de largo y una batalla de 2,66 metros, ofrece un buen espacio interior. El maletero de 500 litros, ampliable hasta 1.525 litros, resulta muy práctico para familias y viajes. Además, uno de sus puntos fuertes es el comportamiento. Es cómodo, estable y muy agradable de conducir. Frente a rivales como el Kia Sportage, el Nissan Qashqai o el Toyota Corolla Cross, ofrece un tacto más refinado y dinámico.

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La versión de acceso apuesta por un motor 1.3 MHEV de 158 CV y 270 Nm, asociado a un cambio automático tipo CVT y tracción delantera. Hace el 0 a 100 en 9,9 segundos, alcanza 180 km/h y homologa 6,4 l/100 km. Su precio arranca en 33.265 euros al contado o 28.434 euros financiados.

Por encima aparece la versión HEV E-Tech de 200 CV, basada en un bloque 1.2 híbrido. Más potente. Más eficiente. Y también más rápida. Hace el 0 a 100 en 8,4 segundos, alcanza 175 km/h y reduce el consumo hasta 4,7 l/100 km. Parte desde 36.874 euros al contado o 31.508 euros financiados.

Un equipamiento a la altura de los mejores premium

El acabado Evolution ya incluye mucho equipamiento. Pantalla openR link de 9 pulgadas con servicios Google, cuadro digital, cámara trasera, climatizador bizona y control de crucero adaptativo. Todo acompañado por asistentes de seguridad muy completos.

También suma frenada automática con detección de peatones y ciclistas, sensores delanteros y traseros, alerta de cambio de carril y detector de fatiga. Un conjunto muy completo desde versiones básicas y muy por encima de muchos rivales.