Más refinado que el Seat Arona y, para muchos, mejor equipado: el SUV urbano que crece en ventas

Coches y Motos 09 MAY 2026 - 15:03h.

El Kamiq es uno de los SKoda más vendidos en España

Skoda tiene un nuevo modelo tan bonito que no parece de Skoda

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El Skoda Kamiq se ha convertido en una de las propuestas más sólidas dentro del segmento SUV urbano gracias a una fórmula basada en el equilibrio. Frente a modelos que priorizan el diseño agresivo o un enfoque excesivamente deportivo, el SUV checo apuesta por la comodidad, la amplitud interior y un equipamiento muy competitivo, factores que explican el crecimiento constante de sus ventas en Europa.

El modelo de Skoda encaja dentro del segmento B-SUV, aunque por dimensiones y aprovechamiento interior consigue acercarse a alternativas de categorías superiores. Con 4,24 metros de longitud, el Kamiq destaca especialmente por ofrecer una de las mejores habitabilidades del segmento, tanto en plazas delanteras como traseras.

La marca checa ha desarrollado un vehículo pensado para el uso cotidiano, donde la funcionalidad tiene un peso importante. El diseño exterior mantiene una línea sobria y elegante, con un frontal elevado, ópticas afiladas y proporciones equilibradas que transmiten una imagen más madura que la de algunos rivales directos.

El enfoque práctico se percibe también en el maletero, que ronda los 400 litros de capacidad dependiendo de la configuración elegida. Esta cifra permite situarlo entre los modelos más funcionales de la categoría, especialmente para familias o conductores que buscan versatilidad en desplazamientos diarios y viajes largos.

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No es ningún secreto que el mercado SUV urbano se ha convertido en uno de los más competidos de Europa. Sin embargo, el Kamiq ha conseguido diferenciarse gracias a un planteamiento menos emocional y mucho más racional, centrado en ofrecer calidad de uso y confort por encima de otros factores.

Confort y calidad como argumentos principales

Uno de los aspectos más valorados del Skoda Kamiq es la sensación de refinamiento en marcha. El SUV checo ofrece un nivel de aislamiento acústico superior al habitual en el segmento, además de una suspensión orientada claramente al confort.

La conducción resulta especialmente agradable tanto en ciudad como en carretera. La dirección suave, la buena visibilidad y el ajuste general del chasis permiten una experiencia equilibrada y fácil de adaptar a distintos tipos de conducción. El modelo no busca transmitir deportividad extrema, sino priorizar comodidad y estabilidad.

La gama mecánica se compone principalmente de motores gasolina TSI de 95 y 115 CV, configuraciones que destacan por eficiencia y suavidad de funcionamiento. También existen versiones más potentes asociadas a transmisiones automáticas DSG, capaces de ofrecer un comportamiento más dinámico sin perder confort.

En el interior, Skoda mantiene una filosofía muy funcional. El diseño del salpicadero apuesta por líneas sencillas y mandos bien organizados, mientras que el sistema multimedia incorpora conectividad completa y una instrumentación digital moderna.

Cabe destacar que la calidad percibida resulta notable dentro de su categoría. Los ajustes, la ergonomía y algunos materiales utilizados consiguen transmitir una sensación más cercana a modelos de segmentos superiores.

Equipamiento completo y enfoque racional

Otro de los puntos fuertes del Kamiq reside en su nivel de equipamiento. Incluso en versiones intermedias incorpora asistentes de conducción, climatizador automático, sensores de aparcamiento, instrumentación digital y sistemas avanzados de conectividad. Por otro lado, Skoda mantiene numerosos detalles prácticos característicos de la marca, como compartimentos adicionales, soluciones de almacenamiento y elementos pensados para mejorar el uso diario del vehículo.

El crecimiento de las ventas del Kamiq responde precisamente a esa combinación de factores. Espacio, confort, tecnología y funcionalidad se unen en un SUV urbano que apuesta por la lógica y el equilibrio frente a propuestas más centradas únicamente en la imagen.

El resultado es un modelo muy completo que consigue posicionarse entre las opciones más recomendables para quienes buscan un SUV práctico, cómodo y bien equipado sin necesidad de acceder a categorías superiores.