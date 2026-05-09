Kia convierte en accesible el SUV más deseado de su gama con una relación calidad-precio difícil de igualar

Coches y Motos 09 MAY 2026 - 11:11h.

La marca coreana tiene un SUV que triunfa en España

Kia mueve ficha con el Kia Sportage: más bonito y con precio más ajustado

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El Kia Sportage se mantiene como una de las piezas clave dentro del mercado SUV europeo gracias a una combinación muy equilibrada entre diseño, espacio, equipamiento y precio. El fabricante coreano ha reforzado ahora el atractivo de su modelo con una tarifa especialmente ajustada que permite acceder a uno de los vehículos más reconocidos de su gama por menos de lo habitual en este segmento.

La actual generación del Sportage ha conseguido consolidar una identidad propia gracias a una imagen mucho más moderna y tecnológica. Su frontal de gran personalidad, las ópticas de diseño afilado y una silueta musculosa le permiten diferenciarse claramente dentro de un mercado donde la competencia resulta especialmente intensa.

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Con una longitud de 4,51 metros, el SUV coreano encaja de lleno en el segmento de los modelos familiares compactos. A ello suma un habitáculo amplio y un maletero que alcanza hasta 591 litros dependiendo de la versión, unas cifras que lo convierten en una alternativa muy práctica para el uso diario y los desplazamientos largos.

La oferta actual permite acceder al Sportage desde menos de 30.000 euros, un posicionamiento que adquiere todavía más relevancia teniendo en cuenta la escalada de precios que ha experimentado el mercado en los últimos años. En este sentido, Kia logra colocar a su SUV en una situación muy competitiva frente a modelos equivalentes de fabricantes generalistas.

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Una gama muy amplia para distintos perfiles

El Sportage destaca también por ofrecer una de las gamas mecánicas más completas de su categoría. La oferta incluye motores gasolina, diésel, versiones microhíbridas e híbridas, permitiendo adaptarse a necesidades muy diferentes tanto en ciudad como en carretera.

Las variantes gasolina 1.6 T-GDI se sitúan entre las más demandadas por equilibrio entre rendimiento y consumo. Dependiendo de la configuración elegida, el modelo puede asociarse a transmisiones manuales o automáticas, además de contar con opciones de tracción delantera o total.

Por otro lado, las motorizaciones microhíbridas adquieren especial protagonismo por la presencia de la etiqueta ECO. Este distintivo se ha convertido en un factor importante para muchos conductores debido a las restricciones de circulación existentes en numerosas ciudades y a las ventajas asociadas en determinados entornos urbanos.

Kia ha trabajado además en el confort de marcha y en la calidad percibida del interior. El diseño del salpicadero apuesta por una presentación moderna, con instrumentación digital y una disposición orientada a mejorar la ergonomía. Llama especialmente la atención la sensación de amplitud en las plazas traseras, uno de los aspectos más valorados en vehículos de carácter familiar.

Equipamiento y relación calidad-precio como argumentos principales

Uno de los puntos fuertes del Sportage continúa siendo su relación entre precio y dotación. Incluso en las versiones más accesibles, el SUV coreano incorpora un nivel de equipamiento muy completo en seguridad, conectividad y asistentes a la conducción.

La garantía de siete años sigue siendo otro de los grandes argumentos comerciales del modelo. Este elemento aporta un valor añadido importante frente a buena parte de sus competidores directos y refuerza la percepción de fiabilidad que Kia ha construido durante los últimos años.

El resultado es un SUV equilibrado, espacioso y tecnológicamente actualizado que consigue posicionarse entre las opciones más competitivas del mercado. La combinación de diseño moderno, variedad mecánica y precio ajustado permite al Sportage mantenerse como una de las referencias más sólidas dentro de su categoría.