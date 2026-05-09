El Toyota Supra A80 de los 90 es uno de los deportivos clásicos más deseados por diseño y potencia

Coches y Motos 09 MAY 2026 - 01:12h.

Desaparecido en 2022, hoy en día sigue siendo uno de los Toyota más deseados

Toyota tiene una nueva maravilla

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El Toyota Supra A80 es mucho más que un coche. Es uno de los grandes iconos japoneses de los años 90. Un deportivo que marcó a toda una generación. Y que hoy sigue siendo uno de los modelos más deseados del mercado clásico.

Su fama no llegó solo por sus prestaciones. También por su presencia en videojuegos, películas y cultura popular. Especialmente tras aparecer en la saga Fast & Furious, donde terminó de convertirse en una auténtica leyenda para millones de aficionados.

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Uno de los modelos más icónicos de la historia de Toyota

Fue presentado en 1993. Y supuso una ruptura total respecto a generaciones anteriores. El diseño era más redondeado. Más moderno. Y mucho más agresivo. Dejaba atrás las líneas rectas típicas de los años 80 para apostar por una imagen más fluida y deportiva.

Detalles como sus pilotos traseros redondos, el enorme alerón posterior o el largo capó lo hicieron inconfundible. También sus faros integrados y sus proporciones bajas y anchas. Era un coche que llamaba la atención. Y que hoy sigue haciéndolo décadas después.

Bajo el capó escondía una de las claves de su éxito. El famoso motor 2JZ, uno de los bloques más legendarios de la historia japonesa. La versión atmosférica montaba el 2JZ-GE de 220 CV, potente y muy fiable. Mientras que las variantes turbo alcanzaban cifras mucho más altas.

Tras desaparecer en 2022, hoy en día está muy buscado en el mercado de segunda mano

Además, enviaba toda la fuerza al eje trasero. Como debe ser en un deportivo clásico. Podía asociarse a un cambio manual o automático. Y gracias a su peso contenido, cercano a los 1.400 kg, ofrecía un comportamiento muy equilibrado.

El chasis también estaba muy trabajado. Contaba con suspensión de doble triángulo y una puesta a punto muy cuidada. Todo pensado para ofrecer precisión y estabilidad. Un coche rápido. Pero también eficaz y agradable de conducir.

En el interior, todo estaba orientado al conductor. La consola envolvente y la posición de conducción transmitían sensación de coche especial. Era un 2+2, aunque las plazas traseras eran testimoniales. Algo habitual en este tipo de deportivos.

También ofrecía un buen nivel de equipamiento para la época. Con climatizador, ABS y airbags. Era un coche prestacional. Pero también relativamente usable en el día a día. Algo que ayudó mucho a su éxito.

El Supra A80 se mantuvo a la venta hasta 2002, aunque desde 1998 solo en Japón. Hoy su valor se ha disparado. Las unidades originales son cada vez más difíciles de encontrar. Y su leyenda sigue creciendo año tras año.