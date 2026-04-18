El Toyota Supra más icónico de la historia es de los años 90

Coches y Motos 18 ABR 2026 - 06:21h.

Este Toyota es historia, representa una época donde los deportivos eran mecánicos y puro placer de conducción

Toyota tiene el que, para muchos, es el mejor motor de gasolina

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El Toyota Supra A80 es mucho más que un coche. Es un icono de los años 90. Un deportivo que marcó una generación. Y que hoy sigue siendo objeto de deseo. Su fama creció aún más gracias a la cultura popular.

Fue presentado en 1993. Y supuso una ruptura total con el pasado. Su diseño era más moderno. Más redondeado. Y mucho más atractivo. Dejaba atrás las líneas de los 80. Y apostaba por una imagen más actual.

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Un Toyota que marcó un antes y un después

Detalles como sus pilotos traseros redondos o su gran alerón lo hicieron inconfundible. También sus nuevos faros. Más integrados. Más modernos. Era un coche que llamaba la atención. Y que hoy sigue haciéndolo.

Bajo el capó había varias opciones. La versión atmosférica montaba el 2JZ-GE de 220 CV. Potente. Fiable. Y muy equilibrado. Enviaba la fuerza al eje trasero. Como debe ser en un deportivo puro.

Podía montar cambio manual de cinco marchas. O automático. Su peso rondaba los 1.400 kg. Y su reparto era casi perfecto. Esto le daba un gran equilibrio. Y un comportamiento muy eficaz.

El chasis era avanzado. Con suspensión de doble triángulo. Y una puesta a punto muy cuidada. Además, compartía base con modelos como el Lexus SC. Pero con un enfoque más deportivo.

El interior estaba centrado en el conductor. Todo giraba a su alrededor. Era un 2+2. Con plazas traseras simbólicas. Y un maletero justo. Pero no importaba. Era un coche para disfrutar.

Desapareció en 2002, pero hoy en día es objeto de culto

También ofrecía buen equipamiento. Con climatizador, ABS y airbags. Algo destacable en su época. Era un deportivo. Pero también usable en el día a día.

Se vendió hasta 2002. Aunque desde 1998 solo en Japón. Las normativas y la baja demanda acabaron con él. Los coupés deportivos desaparecían. Y el Supra no fue la excepción.

Hoy su valor está disparado. Es difícil encontrar unidades. Y muchas están modificadas. Pero sigue siendo muy buscado. Especialmente el A80.