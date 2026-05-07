La Honda Vision 110: el scooter japonés que gasta 1,9 litros y tiene precio de modelo chino

Coches y Motos 07 MAY 2026 - 15:17h.

Un scooter que es de lo mejor que se puede encontrar por el mercado gracias a su contenido precio

Honda tiene la moto que, para muchos, es perfecta para iniciarse

Compartir







En Honda no se dejan superar tan fácilmente por las marcas chinas, y todavía tienen modelos que son absolutamente sensacionales. Es el caso de la Honda Vision 110, un scooter que es de lo mejor que se puede encontrar por el mercado gracias a su contenido precio y a su consumo de mechero, aunque lo que más se agradece es el hecho de que no le falte absolutamente de nada, garantizando una combinación de prestaciones, equipamiento y tecnología.

Esta moto tiene fama de indestructible, y aunque la capacidad del depósito sea bastante baja, apenas 4,9 litros, no le hace falta mucho más gracias a que tan solo gasta un total de 1,9 litros por cada 100 kilómetros. Evidentemente, el motor que equipa es realmente sencillo, pero tampoco necesita muchas pretensiones, y lo que se prioriza es la fiabilidad y la seguridad. El propulsor en cuestión es un mono cilíndrico de 109 centímetros cúbicos de cilindrada, con dos válvulas, refrigerado por aire y con inyección electrónica.

La potencia que declara, lógicamente, no es la más alta del mercado, pero gracias a sus 100 kilos de peso, los 8,7 CV a 7.500 revoluciones por minuto son más que suficientes, mientras que el par máximo se queda en 9 Nm a 5.750 rpm. Esto se traduce en una velocidad máxima de 89 kilómetros por hora, suficiente para desplazarte con tranquilidad por donde quieras, ya sea en trayectos urbanos o interurbanos, y con total comodidad.

El precio es el punto fuerte de la Honda Vision 110

Pero si nos tenemos que quedar con algo en concreto es con el precio tan accesible que tiene esta Honda Vision 110, que ahora puede ser tuya por 2.299 euros, lo que la convierte en una de las motos más accesibles y llamativas del mercado, sin ninguna duda.