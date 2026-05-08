Más eficiente que el Dacia Duster y, para muchos, más cómodo en carretera: el SUV urbano que gana terreno

Coches y Motos 08 MAY 2026 - 01:03h.

Renault tiene un SUV que triunfa en España

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El Renault Captur híbrido se ha convertido en una de las propuestas más equilibradas dentro del segmento SUV urbano. La evolución del modelo francés responde a una tendencia cada vez más clara en el mercado europeo: vehículos compactos, eficientes y preparados para un uso cotidiano intensivo, tanto en ciudad como en carretera. Con la reciente actualización, Renault refuerza el posicionamiento del Captur como una alternativa más refinada y eficiente frente a otros SUV de orientación más práctica.

El modelo destaca especialmente por su sistema híbrido E-Tech, una tecnología que permite reducir consumos sin necesidad de enchufe y que aporta una conducción más suave en entornos urbanos. Frente a rivales con motores tradicionales de gasolina o diésel, el Captur logra ofrecer una experiencia más silenciosa y eficiente, algo especialmente valorado en el tráfico diario.

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La comparación con el Dacia Duster resulta lógica por tamaño y enfoque familiar, aunque ambos modelos responden a planteamientos distintos. Mientras el Duster mantiene una imagen más robusta y orientada a un uso mixto, el Captur apuesta por un comportamiento más refinado, un interior más tecnológico y una conducción claramente más confortable sobre asfalto.

Un híbrido pensado para la eficiencia diaria

La mecánica híbrida E-Tech combina un motor gasolina atmosférico de 1,6 litros con dos motores eléctricos y una transmisión automática multimodo desarrollada por Renault. El sistema alcanza una potencia conjunta de 145 CV y destaca por su capacidad para circular en modo eléctrico durante buena parte de los recorridos urbanos.

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Gracias a esta configuración, el consumo homologado se sitúa alrededor de los 4,7 litros cada 100 kilómetros, una cifra especialmente competitiva para un SUV de 4,24 metros de longitud. La etiqueta ECO añade además ventajas en circulación urbana y acceso a determinadas zonas restringidas, un factor cada vez más importante en grandes ciudades europeas.

El Captur mantiene unas dimensiones muy equilibradas para el uso diario. Su tamaño facilita las maniobras y el estacionamiento, pero al mismo tiempo permite ofrecer un habitáculo amplio y un maletero cercano a los 500 litros en determinadas configuraciones. Esta versatilidad continúa siendo uno de los principales argumentos del modelo francés.

La reciente actualización también introduce mejoras visuales importantes. El frontal adopta una imagen más moderna y tecnológica, alineada con el nuevo lenguaje de diseño de Renault. Los grupos ópticos, la parrilla y las nuevas firmas lumínicas aportan una apariencia más sofisticada y cercana a modelos de segmentos superiores.

Más confortable y tecnológico

Uno de los puntos fuertes del Renault Captur híbrido es el confort de marcha. Renault ha trabajado especialmente en la insonorización y en la puesta a punto de las suspensiones para ofrecer una conducción más agradable en viajes largos. Lo destacable en este caso es que el modelo consigue combinar suavidad de funcionamiento con un comportamiento estable y preciso en carretera.

El interior también mejora de forma notable respecto a generaciones anteriores. El sistema multimedia OpenR Link incorpora servicios integrados de Google y una interfaz más rápida e intuitiva, mientras que la instrumentación digital moderniza el conjunto y mejora la experiencia tecnológica a bordo.

Por otro lado, Renault mantiene una política de equipamiento bastante competitiva, incorporando asistentes de conducción, climatización automática, conectividad avanzada y múltiples sistemas de seguridad desde versiones intermedias de la gama.

El Renault Captur híbrido refuerza así su posición como uno de los SUV urbanos más completos del mercado. Su combinación entre eficiencia, confort y tecnología le permite ganar terreno frente a modelos más tradicionales y consolidarse como una alternativa especialmente equilibrada dentro de una categoría cada vez más disputada.