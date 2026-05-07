La alternativa, para la mayoría igual de bonita que el Mercedes Clase C, pero más eficiente y más barata

Coches y Motos 07 MAY 2026 - 11:23h.

184 CV, 50 km en modo 100% eléctrico y menos de 30.000 euros

BYD tiene un eléctrico que arrasa y es un chollo en España

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El mercado europeo está dominado por los SUV. Pero aún hay espacio para las berlinas. Y algunas propuestas llegan desde China con fuerza. Es el caso del BYD Seal 6 DM-i, una alternativa muy seria a modelos como el Mercedes-Benz Clase C.

Este modelo apuesta por un enfoque claro. Ofrecer diseño, tecnología y eficiencia a un precio muy competitivo. Y lo consigue. Porque hablamos de una berlina de 4,84 metros. Amplia. Cómoda. Y con una presencia que no tiene nada que envidiar.

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Una berlina muy desconocida a tener muy en cuenta

A nivel estético, es moderno. Líneas limpias. Y proporciones elegantes. Para muchos, igual de atractivo que el Clase C. Pero con un enfoque más actual. Más tecnológico. Y pensado para un uso eficiente.

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En cuanto al precio, parte desde 29.540 euros con ayudas y promociones. Sin ellas, se sitúa en unos 37.000 euros. En cualquier caso, muy por debajo del Clase C, con una diferencia cercana a los 21.000 euros.

Así es el BYD Seal 6 DM-i más económico

En el apartado mecánico, apuesta por un sistema híbrido enchufable. Combina un motor gasolina 1.5 atmosférico con uno eléctrico. La potencia total es de 184 CV y 300 Nm. Todo gestionado por un cambio automático tipo CVT.

Sus prestaciones son correctas. Hace el 0 a 100 en 8,9 segundos y alcanza 180 km/h. Pero lo importante es su eficiencia. Gracias a su batería de 10,1 kWh, puede recorrer hasta 50 km en modo eléctrico. Sin gastar gasolina.

Esto le permite contar con etiqueta CERO de la DGT. Y ofrecer una autonomía total que puede llegar a 1.500 km combinando ambos sistemas. Una cifra muy destacada. Y clave para muchos conductores.

El equipamiento en acabado Boost es muy completo. Incluye llantas de 17 pulgadas, pantalla de 12,8 pulgadas, cuadro digital, control de crucero adaptativo, acceso sin llave y asientos eléctricos. Todo de serie.