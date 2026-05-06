Volkswagen convierte en accesible el SUV más deseado de su gama con versiones más asequibles

Coches y Motos 06 MAY 2026 - 21:08h.

Recientemente renovado para seguir siendo una de las referencias del mercado

El Volkswagen Taigo, ahora, es un chollo

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El Volkswagen Tiguan sigue siendo uno de los SUV más deseados del mercado. Y también un referente en Europa desde hace años. Ahora, Volkswagen quiere hacerlo más accesible. Con una versión de entrada muy ajustada en precio.

Desde su lanzamiento, el Tiguan ha sido sinónimo de equilibrio. Buen diseño, calidad de acabados y tecnología. Siempre ha estado entre los más vendidos de su categoría. Y sigue siendo una de las opciones más completas dentro del segmento tras su última y reciente renovación.

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Así es el renovado Volkswagen Tiguan

Sus medidas se sitúan en 4,53 metros de largo, con una batalla de 2,67 metros que ofrece mucho espacio interior. El maletero de 652 litros es uno de sus puntos fuertes. Ideal para familias. Y para viajar con comodidad. En carretera, destaca por su comportamiento. Es cómodo, estable y fácil de conducir. No busca deportividad extrema, pero sí ofrecer un alto nivel de confort. Algo que lo sitúa por delante de muchos rivales en uso real.

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Como decíamos, existe una versión muy accesible. Según figura en la web de la marca, arranca en 34.700 euros, con opción de financiación desde 250 euros al mes durante 35 meses. Eso sí: previa entrada de 6.553,54 euros y una cuota final de 26.542,93€.

Y así es su versión más accesible

Bajo el capó, la versión de acceso apuesta por un motor 1.5 eTSI de 130 CV y 220 Nm, con sistema MHEV. Esto le permite contar con etiqueta ECO. Va asociado a un cambio automático DSG de 7 marchas y tracción delantera.

Sus prestaciones son correctas. Hace el 0 a 100 en 10,6 segundos y alcanza 198 km/h. El consumo medio se sitúa en 6,1 l/100 km. Un buen equilibrio entre rendimiento y eficiencia para el día a día.

El equipamiento de serie es otro de sus grandes argumentos. Incluye Digital Cockpit Pro, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cámara trasera, sensores de aparcamiento y asistentes como Lane Assist o Side Assist. Todo desde el acabado básico.