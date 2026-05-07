Honda convierte en accesible la moto más deseada de su gama naked

Coches y Motos 07 MAY 2026 - 00:47h.

Es una de las más deseadas gracias a todo lo que ofrece

Honda tiene la que, para muchos, es la moto imbatible en ciudad

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En Honda han hecho un favor a todos sus clientes, en especial, a los que busquen una nueva moto naked, y han hecho que su moto estrella sea más accesible que nunca. Porque la CB 500 Hornet es una de las más deseadas gracias a todo lo que ofrece, además del avanzado nivel de equipamiento y sus buenas prestaciones, y ahora es más apetecible incluso que antes, pues le han aplicado un importante descuento, que siempre es de agradecer.

Esta moto es una naked deportiva de media cilindrada, pensada para los usuarios que disponen del carné A2, y que en este 2026 se ha rediseñado para incorporarle tres nuevos colores, y el novedoso sistema de embrague E-Clutch. La moto combina tecnología con fiabilidad, comenzando por un propulsor totalmente fiable, que necesita muy pocas revisiones, y que puedes tener claro que nunca te dará problemas, ni te dejará tirado.

El propulsor es un bicilíndrico en línea que ha servido de inspiración para otras marcas, gracias a lo que te hemos comentado, con una cilindrada de 471 centímetros cúbicos, una potencia de 47 CV a 8.600 revoluciones por minuto y un par máximo de 43 Nm a 6.500 rpm. Cuenta con control de tracción y con embrague anti-rebote, mientras que a nivel de equipamiento podemos destacar que tiene incorporada una pantalla TFT de 5” a todo color y con conectividad.

El precio de la Honda CB 500 Hornet es de 6.550 euros

Si te decides por la adquisición de la Honda CB 500 Hornet, entonces no hará falta que pagues ninguna locura. Porque, como ya hemos comentado, ahora es más barata y accesible que nunca, gracias al precio de 6.550 euros que le han colocado. En otras palabras, es una de las grandes gangas que se pueden conseguir ahora mismo.