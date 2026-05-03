Más bonito que el Nissan Qashqai y, para muchos, más potente: el SUV urbano que está cambiando las reglas

Coches y Motos 03 MAY 2026 - 06:44h.

Disponible en dos versiones mecánicas, las dos electrificadas

Nissan salva al deportivo de la desaparición

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El Nissan Qashqai ha sido durante años el referente del segmento, pero el mercado evoluciona y los clientes buscan ahora más tecnología, mejor diseño y mayor eficiencia en su día a día.

En este contexto, el Renault Austral se posiciona como una de las alternativas más completas, porque este modelo combina un diseño moderno con un enfoque equilibrado en prestaciones, consumo y equipamiento.

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Este modelo destaca desde el primer momento, porque el Austral apuesta por una estética más dinámica, con líneas marcadas, una firma lumínica muy cuidada y una imagen más atractiva para muchos usuarios.

Espacio para toda la familia, versatilidad y dinamismo para el día a día

Las dimensiones también juegan a su favor, ya que este SUV mide 4.510 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.667 mm, lo que permite ofrecer un interior amplio y un maletero de 500 litros, ampliable hasta 1.525 litros. Y compite con modelos consolidados como el mencionado Nissan Qashqai, el Kia Sportage o el Volkswagen Tiguan.

En el apartado mecánico, la versión de acceso MHEV de 1.3 litros y 158 CV es la más accesible, con un precio de 33.008 euros al contado o 28.215 euros financiados, y ofrece 270 Nm, cambio automático tipo CVT, aceleración de 0 a 100 km/h en 9,9 segundos, velocidad máxima de 180 km/h y un consumo de 6,4 l/100 km.

Equipamiento de categoría premium

Por encima, la versión HEV E-Tech de 200 CV eleva el nivel, con un precio desde 36.617 euros al contado o 31.290 euros financiados, ofreciendo mejores prestaciones con un 0 a 100 km/h en 8,4 segundos, una velocidad máxima de 175 km/h y un consumo muy ajustado de 4,7 l/100 km, lo que la convierte en una opción más eficiente .

El equipamiento es otro de sus puntos fuertes, porque el acabado Evolution incluye sistema openR link con Google, cuadro digital, climatizador bizona, cámara trasera, control de crucero adaptativo, asistentes de seguridad avanzados, faros LED Pure Vision, sensores de aparcamiento, llantas de 17 pulgadas y un interior bien resuelto.