El SUV más elegante de Kia es la compra inteligente para quienes buscan confort, equipamiento y estilo moderno

Coches y Motos 02 MAY 2026 - 07:15h.

El éxito de Kia en Europa y en España no se entendería sin este todocamino

Kia cambia de estrategia con uno de sus eléctricos

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Kia se ha consolidado con los años como una de las marcas más fiables del mercado, ofreciendo buenos productos a precios competitivos. Su crecimiento ha sido constante, y hoy es una de las firmas más vendidas en Europa. En España, el éxito es evidente, porque Kia suma 14.950 unidades matriculadas, situándose como la sexta marca más vendida, por delante de fabricantes como Dacia, Nissan o Citroën.

Y si hay un modelo que ha contribuido a este éxito, no es otro que el Kia Sportage. Se ha convertido en su modelo estrella, y en su quinta generación refuerza su papel como uno de los SUV más completos del mercado.

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El Sportage es, sin duda, el modelo estrella de Kia

El Sportage apuesta por un diseño futurista y estilizado, con una firma lumínica muy reconocible, líneas modernas y una imagen que transmite calidad y sofisticación. Y compite con rivales como el Nissan Qashqai o el Renault Austral.

El Sportage se sitúa en el segmento C-SUV. Mide 4.515 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.680 mm, lo que permite ofrecer un interior amplio, cómodo y un maletero de 526 litros, ampliable hasta 1.715 litros. Es ideal para familias que lo usan en el día a día, pero también para escapadas de fin de semana o vacaciones.

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Una gama mecánica muy variada

En el apartado mecánico, la gama es variada. Empieza con una versión gasolina que monta un motor 1.6 TGDi de 150 CV, con 270 Nm, cambio manual, tracción delantera, aceleración de 0 a 100 km/h en 9,8 segundos, velocidad máxima de 192 km/h y un consumo de 6,8 l/100 km, disponible desde 29.270 euros al contado. También lo encuentras variantes MHEV con motores diésel o gasolina.

Por encima hay versiones HEV de 239 CV, desde 29.780 euros anunciados en la web. Se basan en un motor gasolina combinado con uno eléctrico, ofreciendo 280 Nm, cambio automático, aceleración de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos, velocidad máxima de 196 km/h y un consumo de 5,5 l/100 km. Mientras que la gama se completa con una variante PHEV de 245 CV, con tracción total, que encuentras disponible desde 44.230 euros.

En todos los casos, incluyen un equipamiento muy completo desde el acabado Concept, con faros LED, climatizador bizona, asistentes avanzados y un interior muy tecnológico. Por encima encontramos los acabados Dreive, Tech o GT-Line, que añaden elementos que nada tienen que envidiar de los más premium.