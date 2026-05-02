El nuevo Cupra es el eléctrico más atractivo de la marca y supera a modelos de importe superior

Coches y Motos 02 MAY 2026 - 20:01h.

Es el último Cupra en sumarse a la familia y lo elegirán los urbanitas más exigentes

El nuevo modelo de Cupra es, para muchos, el más bonito de la marca

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Cupra continúa ampliando su gama eléctrica. Y ya tiene a la venta su representante en el sector de los utilitarios. Se trata del Cupra Raval, el modelo más urbano de la firma, el hermano pequeño del Cupra Born. Un modelo con el que Cupra demuestra que quiere posicionarse como una de las más deportivas dentro del segmento compacto.

Este modelo destaca por su diseño muy deportivo y radical, con líneas agresivas, proporciones compactas y una imagen moderna. Y entre sus rivales destacan modelos como el Renault 5 E-Tech o el MINI Cooper E.

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Este es el Cupra eléctrico para los urbanitas

Las dimensiones refuerzan su enfoque urbano, ya que este modelo mide 4.046 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.599 mm, lo que permite ofrecer un interior bien aprovechado y un maletero de 441 litros, muy competitivo.

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Actualmente, el Raval arranca desde 32.065 euros. La versión de acceso ofrece 211 CV y 290 Nm, con una batería de 55 kWh, aceleración de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos y hasta 444 km de autonomía WLTP.

Pronto llegará una versión de acceso muy económica

Por encima, la versión de 226 CV, desde 40.265 euros, mejora las prestaciones con un 0 a 100 km/h en 6,8 segundos, aunque su autonomía se sitúa en 384 km WLTP. Su precio es de 40.265 euros. Mientras que próximamente llegará una versión de acceso desde 26.000 euros. Estos precios, además, no incluyen las ayudas públicas.

En equipamiento, desde las versiones de acceso, el Raval está a la altura. Incluye llantas de 18 pulgadas, pantalla de 12,9 pulgadas, asistentes como Predictive Adaptive Cruise Control, cámara trasera, sensores de aparcamiento, climatizador bizona, asientos calefactables, modos de conducción, conectividad completa, cargador inalámbrico, sistema de sonido específico y múltiples asistentes de seguridad, con un nivel tecnológico muy elevado frente a modelos de precio superior.