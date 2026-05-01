Coches y Motos 01 MAY 2026 - 04:47h.

Si buscas un SUV para el día a día en la ciudad, esta es una de las opciones más inteligentes

El Volvo EX60 es un SUV con precio chino

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El Volvo ha acelerado su estrategia hacia la electrificación, y este movimiento le ha permitido lanzar modelos con un enfoque premium, incluso en segmentos donde antes no estaba tan presente.

En este contexto, el Volvo EX30 se posiciona como uno de los modelos más importantes de su gama, y este SUV eléctrico se ha convertido en una de las grandes revelaciones desde su lanzamiento en 2023. Este modelo destaca por un diseño minimalista y muy cuidado, con líneas limpias, proporciones equilibradas y una firma lumínica que transmite modernidad y personalidad.

El SUV que eligen los urbanitas que solo quieren premium

Las dimensiones también juegan a su favor, ya que este SUV mide 4.233 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.650 mm, lo que permite ofrecer un interior bien aprovechado, cómodo para el día a día y con un maletero de 318 litros, ampliable hasta 904 litros. Y entre sus rivales destacan el Peugeot e-2008 o el Kia EV3. Lo cierto es que apenas hay modelos premium en esta categoría.

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Antes de entrar en lo que ofrece, conviene hablar del precio, porque este modelo arranca desde 27.950 euros, con financiación desde 23.000 euros a 36 meses, incluyendo la instalación de un Wallbox, algo poco habitual en su categoría.

Dos versiones mecánicas a elegir

En el apartado mecánico, la versión de acceso monta un motor eléctrico de 272 CV y 343 Nm, con batería de 49 kWh, hasta 335 km de autonomía y una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos, mientras que la versión superior alcanza 428 CV, incorpora una batería de 68 kWh y ofrece cerca de 450 km de autonomía, mejorando las prestaciones.

El equipamiento no se queda corto, porque el EX30 incluye llantas de 18 pulgadas, pantalla central de 12,3 pulgadas, sistema con Google Maps y Google Play, iluminación LED completa, sensores automáticos, asistentes avanzados y un entorno digital muy intuitivo, lo que lo sitúa como una de las opciones más completas, tecnológicas y atractivas.