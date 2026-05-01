El nuevo Mercedes-Benz es el coche más bonito en la historia de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 01 MAY 2026 - 23:22h.

Con cuatro versiones mecánicas a elegir, hasta 626 CV de potencia o 606 km de autonomía

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El Mercedes EQE SUV representa uno de los mayores avances de Mercedes-Benz en el mundo eléctrico, y este modelo demuestra que la marca puede combinar lujo, tecnología y diseño en un solo coche.

Antes de su llegada, la firma alemana presentó la berlina Mercedes EQE, y fue precisamente este modelo el que sentó las bases de esta nueva generación eléctrica, que después se trasladó al formato SUV.

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Este modelo destaca desde el primer momento, porque el EQE SUV apuesta por una estética muy fluida y aerodinámica, con líneas suaves, una silueta elegante y una imagen muy moderna.

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Las proporciones también refuerzan su presencia, ya que este modelo mide 4.863 mm de largo y cuenta con una batalla de 3.030 mm, lo que permite ofrecer un interior muy amplio, cómodo y un maletero de 520 litros, ampliable hasta 1.675 litros.

Antes de entrar en lo que ofrece, conviene hablar del precio, porque este SUV parte desde 83.201 euros, posicionándose frente a rivales como el BMW iX3 o el Audi Q6 e-tron.

Cuatro versiones mecánicas a elegir

En el apartado mecánico, la gama ofrece varias opciones, desde una versión de 265 CV con hasta 569 km de autonomía, pasando por una de 320 CV y 606 km, hasta variantes más potentes de 449 CV y 588 km o incluso 626 CV con 451 km, todas con batería de 96 kWh.

El equipamiento es uno de sus grandes argumentos, porque el EQE SUV incluye llantas de 20 pulgadas, sistema MBUX con conectividad avanzada, iluminación ambiental, asistentes como DISTRONIC, acceso KEYLESS-GO, techo panorámico, asientos eléctricos calefactados con memoria, bomba de calor y sistemas de ayuda a la conducción muy avanzados, situándolo como uno de los SUV eléctricos más completos, tecnológicos y refinados del mercado.