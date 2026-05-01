El Ford Mustang Mach-E es el eléctrico más bonito de la marca y supera a SUV mucho más caros

Coches y Motos 01 MAY 2026 - 01:08h.

Un SUV deportivo que ha terminado convenciendo incluso a los más puristas

Ford hace una locura con el precio del Focus

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Muchos pusieron los ojos como platos cuando Ford presentó este modelo. Algunos vieron una idea brillante. Otros, más puristas, no aceptaron convertir un icono como el Mustang en un SUV eléctrico, o al menos usar su nombre. Sin embargo, el Ford Mustang Mach-E ha demostrado que la apuesta tenía sentido, porque este modelo ha sabido reinterpretar el concepto deportivo en clave eléctrica, con un enfoque mucho más actual. Ha terminado convenciendo a todos.

El Mach-E mantiene rasgos clave del Mustang, como su silueta dinámica, su frontal agresivo y una firma lumínica muy reconocible que refuerza su personalidad. Las dimensiones también acompañan, ya que este SUV mide 4.743 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.984 mm, lo que permite ofrecer un interior amplio, cómodo para viajes largos y un maletero de 502 litros, ampliable hasta 1.520 litros. Y compite con modelos como el Mercedes EQC o el Kia EV6.

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El Ford Mustang Mach-E está de oferta

Antes de entrar en lo que ofrece, conviene hablar del precio, porque este modelo arranca desde 48.218 euros al contado o 40.622 euros financiados, con cuotas desde 220 €/mes, incluyendo además 5 años de mantenimiento, algo muy valorado.

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En el apartado mecánico, la versión de acceso monta un sistema eléctrico de 268 CV y 430 Nm, con tracción trasera, batería de 72 kWh y hasta 470 km de autonomía, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos y alcanzar 180 km/h, ofreciendo un equilibrio muy interesante entre prestaciones y eficiencia.

Un equipamiento a la altura de los más premium

El equipamiento es uno de sus grandes argumentos, porque el Mach-E incluye llantas de 19 pulgadas, pantalla central de 15,5 pulgadas, cuadro digital, cámara 360º, asistentes como Ford Co-Pilot 360, control de crucero adaptativo, sistema SYNC 4, asientos calefactados, climatizador bizona, conectividad avanzada y conducción One Pedal, lo que lo sitúa como una de las opciones más completas, tecnológicas y atractivas.