El Toyota más barato es también uno de los más bonitos del catálogo

Coches y Motos 27 ABR 2026 - 01:17h.

Ideal para los urbanitas que no quieren renunciar a moverse con estilo

Toyota tiene una nueva maravilla

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El Toyota Aygo X Cross Hybrid demuestra que un coche accesible no tiene por qué ser aburrido, ya que combina un precio contenido con un diseño que realmente llama la atención. Es el modelo más barato de la marca, pero también uno de los más originales dentro de su gama actual.

Su estética es, sin duda, uno de sus grandes argumentos, porque apuesta por un formato tipo crossover que le da más presencia que un urbano tradicional, con líneas modernas y detalles que refuerzan su carácter. Con 3.776 mm de largo, mantiene un tamaño compacto, pero con una imagen mucho más robusta de lo habitual.

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El Toyota que eligen los urbanitas que quieren circular con estilo

Frente a alternativas como el Fiat Pandina o el Honda Jazz, el enfoque es distinto, ya que aquí prima más la personalidad y el estilo, sin dejar de lado la practicidad que se espera en un coche pensado principalmente para la ciudad.

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El interior sigue esa misma filosofía, con un diseño sencillo, pero bien resuelto, donde la tecnología tiene su espacio sin resultar abrumadora, destacando la pantalla de 9 pulgadas con sistema Toyota Smart Connect, además de la conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

En términos de espacio, no pretende ser un coche familiar, pero cumple con lo necesario para el día a día, con un maletero de 231 litros que resulta suficiente para un uso urbano habitual, mientras que la habitabilidad general está bien planteada para su tamaño.

Un modelo que encuentras a un precio casi de low cost. Parte desde 20.900 euros al contado o 19.100 euros financiados, con cuotas desde 99 euros al mes, lo que convierte al Toyota Aygo X Cross Hybrid en una opción muy equilibrada por precio, diseño y eficiencia.

Así es el Toyota Aygo X Cross más barato

En el apartado mecánico, la gama gira en torno a un bloque que combina un motor gasolina de 92 CV con uno eléctrico de 80 CV, logrando una potencia conjunta de 116 CV, con un consumo muy contenido de 3,8 l/100 km, lo que le permite contar con etiqueta ECO y una gran eficiencia en ciudad.

El equipamiento está en línea con su planteamiento, incluyendo: