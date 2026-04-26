El nuevo Nissan es el coche más bonito de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 26 ABR 2026 - 16:06h.

Un veterano que se actualiza para competir en un nuevo paradigma

Nissan tiene en esta versión del Qashqai un rey en eficiencia

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El Nissan Leaf ha evolucionado mucho en los últimos años. Y ahora juega en otra liga. No solo por su tecnología. También por su diseño, que ha ganado presencia y modernidad hasta convertirse, para muchos, en el modelo más atractivo de la marca. Ha sabido ponerse al día en un mercado en el que estaba solo, pero ahora es cada vez más competitivo.

Su estética es más limpia. Más aerodinámica. Y con detalles muy cuidados que lo acercan a segmentos superiores, algo que se nota especialmente en su frontal y en la firma lumínica. Con 4.350 mm de largo, mantiene un tamaño compacto, pero con una imagen mucho más madura y sofisticada. Mientras que su interior amplio y funcional. El maletero de 437 litros cumple con nota, mientras que su capacidad máxima de 1.052 litros permite afrontar viajes o uso familiar con total tranquilidad.

Un veterano entre los coches eléctricos a tener muy en cuenta

En el interior destaca el salto tecnológico. El doble panel digital de 12,3 pulgadas crea un entorno moderno, mientras que la conectividad con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos facilita el uso diario. Todo está pensado para que sea intuitivo y cómodo desde el primer momento.

En el apartado mecánico, la versión Standard Range ofrece un equilibrio muy interesante, con 130 CV y 345 Nm de par, asociados a una batería de 52 kWh que permite alcanzar hasta 450 km de autonomía WLTP, una cifra que lo sitúa en buena posición frente a sus rivales.

Prestaciones y equipamiento

Además, la respuesta es inmediata. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,6 segundos, con una conducción suave y silenciosa, ideal para el día a día. El sistema e-Pedal Step añade comodidad en ciudad, permitiendo conducir prácticamente con un solo pedal.

El equipamiento es muy completo desde el inicio. Incluye faros LED, cámara 360º, sistema ProPILOT con Navilink, climatizador bizona y múltiples asistentes de seguridad. En precio, parte desde 35.105 euros al contado o 30.375 euros financiados, posicionándose como una de las opciones más interesantes frente a modelos como el MG4 o el Volkswagen ID.3.