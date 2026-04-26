El nuevo Dacia es el más atractivo del catálogo

Coches y Motos 26 ABR 2026 - 23:52h.

Es el Dacia Duster más avanzado que hemos conocido hasta hoy

Es tan atractivo que no parece un Dacia

Compartir







El último Dacia Duster dio un salto respecto a su predecesor. Un salto mucho más profundo de lo que podría parecer a simple vista. Ya no es solo un SUV asequible, sino un modelo mucho más completo en diseño, calidad y tecnología, manteniendo intacta su filosofía práctica.

Su estética ha evolucionado, con un diseño más robusto, líneas más marcadas y una imagen general mucho más moderna, lo que le permite competir de tú a tú con alternativas como el SEAT Ateca o el MG ZS, pero con un enfoque más aventurero y distintivo.

PUEDE INTERESARTE Fiat mejora al Dacia Sandero en todo

Las dimensiones siguen jugando a su favor, ya que con 4.343 mm de largo y una batalla de 2.673 mm, ofrece un buen equilibrio entre tamaño exterior y espacio interior, algo que se traduce en una habitabilidad correcta y un uso muy versátil en el día a día.

Un Dacia Duster que se adapta a los nuevos tiempos

En ese sentido, el maletero de 445 litros resulta especialmente práctico, permitiendo viajar con comodidad o afrontar un uso familiar sin problemas, algo que siempre ha sido uno de los pilares del modelo, ahora acompañado de una presentación más cuidada.

En el apartado mecánico, la versión híbrida completa HEV, la última en llegar a la gama, se posiciona como una de las opciones más interesantes, ya que combina un motor 1.6 con un sistema electrificado para ofrecer 155 CV y 172 Nm de par, logrando un equilibrio muy acertado entre prestaciones y eficiencia, con un consumo de solo 4,7 l/100 km.

Prestaciones y equipamiento

A esto se suma una conducción cómoda y sencilla gracias al cambio automático y la tracción delantera, con unas prestaciones coherentes, ya que acelera de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos y alcanza los 180 km/h, cifras más que suficientes para su planteamiento general.

El equipamiento también ha mejorado de forma notable, incluso desde el acabado Expression, con pantalla de 10,1 pulgadas, conectividad completa, cámara trasera y numerosos asistentes de seguridad, todo ello desde 26.320 euros al contado o 24.247 euros financiados, lo que convierte al Dacia Duster en una de las compras más inteligentes por precio, equipamiento y versatilidad.