El nuevo Mazda 6e se convierte en el modelo más bonito de la marca por su elegancia minimalista

Coches y Motos 26 ABR 2026 - 17:51h.

Casi 260 CV de potencia y más de 550 km de autonomía

El nuevo Mazda es, para muchos, el más bonito, pero tiene un problema

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El Mazda 6e es sinónimo de elegancia minimalista y carácter premium. Y lo consigue. No es un coche recargado. No busca llamar la atención con artificios. Su atractivo está en su calidad, en su diseño con líneas limpias y en una presencia muy cuidada.

Largo, bajo y muy estilizado, esta berlina mide 4.921 mm de longitud. Transmite una imagen propia de segmentos superiores, algo que lo diferencia frente a rivales como el Tesla Model 3 o el BMW i4, que apuestan por enfoques más tecnológicos o deportivos.

Probablemente esté entre los más lujosos de la historia de Mazda

Pero no todo es estética. También hay espacio. Y mucho. El interior está muy bien aprovechado, con una sensación de amplitud notable, especialmente en las plazas traseras, mientras que el maletero de 466 litros cumple perfectamente para un uso familiar o para viajar con comodidad.

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Dentro, es minimalista, pero sin renunciar a la tecnología. Destaca la pantalla de 14 pulgadas, el sistema de sonido SONY con 14 altavoces y un completo Head-Up Display, todo integrado de forma limpia, sin sobrecargar el ambiente, algo que se agradece en el día a día.

Disponible en dos versiones mecánicas

En el apartado mecánico, Mazda apuesta por dos configuraciones bien diferenciadas, aunque ambas con un enfoque hacia la eficiencia y el confort. La primera ofrece 258 CV y 320 Nm de par, con una batería de 68,8 kWh que permite alcanzar hasta 479 km de autonomía WLTP, además de una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,6 segundos.

La segunda opción reduce ligeramente la potencia hasta 245 CV, pero aumenta la capacidad de batería hasta 80 kWh, logrando una autonomía de hasta 552 km, lo que la convierte en la alternativa ideal para quienes priorizan los viajes largos sin preocupaciones, manteniendo un buen nivel de prestaciones.

El equipamiento es otro de sus puntos fuertes, ya que desde el acabado Takumi incluye llantas de 19 pulgadas, asientos calefactados y ventilados, techo panorámico y sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Todo ello desde 43.725 euros, posicionando al Mazda 6e como una opción muy atractiva por diseño, tecnología y relación calidad-precio.La