La nueva Yamaha es la deportiva más bonita de la historia de la marca

Coches y Motos 25 ABR 2026 - 16:51h.

La R7 todavía levanta pasiones a día de hoy, y no es para menos

La alternativa eléctrica a la Yamaha TMAX

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En Yamaha tienen la que para muchos es la deportiva más bonita que han visto nunca, y que indudablemente es el bonito más atractivo que se ha creado jamás en la marca de los diapasones. Porque la R7 todavía levanta pasiones a día de hoy, y no es para menos, viendo la increíble cantidad de cosas que ofrece. Desde una estética inspirada claramente en las motos de competición, hasta unas prestaciones al alcance de pocas, y un equipamiento totalmente completo.

Aprovecha el versátil motor CP2, y la electrónica derivada de la R1, para convertirse en una de las motos de referencia dentro de las deportivas de media cilindrada, y con su reciente actualización, gana todavía más terreno. El motor cumple con la normativa Eurp 5+, e incorpora acelerador electrónico Y-CCT, IMU para gestionar el ABS y el control de tracción en curva, control de deslizamiento, sistema de control de frenado, control anti-wheelie, launch control, chasis rediseñado para mayor rigidez, ergonomía revisada, quickshifter de serie, horquilla más ligera y mucho más.

Esta Yamaha R7 es una herencia de la Superbike, en especial, en el apartado electrónico. Por lo tanto, es una de las deportivas de media cilindrada mejor dotadas, con una cilindrada de 689 centímetros cúbicos, capaz de rendir a una potencia de 73,4 CV a 8.750 revoluciones por minuto, mientras que el par motor es de 68 Nm a 6.500 rpm. Y la IMU de seis ejes es capaz de gestionar todos los datos de velocidad, inclinación, deslizamiento o apertura del acelerador, además de ofrecer tres modos de pilotaje y poder guardar hasta 40 configuraciones distintas.

El precio, el punto fuerte de esta Yamaha R7

Aunque si hay algo en especial que queremos destacar de la Yamaha R7 es su irrisorio coste, que permite que puedas adquirir esta moto por apenas 10.499 euros, lo que a todas luces es una maravilla.