Coches y Motos 25 ABR 2026 - 02:01h.

190 CV de potencia y un consumo de solo 5,1 litros cada 100 km

Mariposas en el estómago con la promoción de Nissan para el Qashqai

Compartir







El Nissan Qashqai sigue siendo una referencia. No es casualidad. Fue uno de los modelos que popularizó el concepto SUV en Europa. Y ahora, en su tercera generación, vuelve a ganar protagonismo. La marca ha ajustado el precio de su mejor versión. Ahora es más competitivo y vuelve a colocarse en el centro de todas las miradas.

Frente a alternativas como el Toyota Corolla Cross o el Kia Sportage, el Qashqai juega bien sus cartas. Mantiene una reputación sólida en fiabilidad. Pero añade un enfoque distinto en la conducción. Más cercano a un eléctrico, más suave y con una autonomía real muy interesante para el día a día.

PUEDE INTERESARTE Nissan salva al deportivo de la desaparición

El modelo con el que empezó la fiebre de los SUV

Sus 4.425 mm de largo le permiten ofrecer un buen espacio interior sin resultar aparatoso. Además, el maletero de 504 litros lo convierte en una opción muy práctica para uso familiar. El interior está bien trabajado. Se nota un salto en calidad percibida respecto a generaciones anteriores. La tecnología no falta. Destaca la pantalla de 12,3 pulgadas, con buena resolución y funcionamiento fluido, además de compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, lo que facilita mucho el uso diario.

PUEDE INTERESARTE Nissan te regala 30.000 kilómetros gratis

En el apartado mecánico, la versión más interesante es la e-Power, que ofrece una experiencia distinta dentro del segmento. Aquí el motor eléctrico es el encargado de mover el coche, mientras que el motor de gasolina actúa como generador, lo que permite disfrutar de una conducción muy suave sin necesidad de enchufe.

Para muchos, la mejor versión es la e-Power

El conjunto entrega 190 CV y 260 Nm de par, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos. No busca ser deportivo. Pero sí eficiente y agradable. El consumo medio de 5,1 l/100 km confirma su buen equilibrio. Y lo convierte en una opción muy lógica para un uso diario intensivo.

El equipamiento es otro punto fuerte. Desde el acabado Acenta incluye climatizador bizona, cuadro digital, pantalla central, faros Full LED y un completo paquete de asistentes, como frenada automática, control de crucero inteligente o detector de ángulo muerto. En cuanto al precio, parte desde 34.900 euros al contado o 33.650 euros financiados, frente a los 37.314 euros de catálogo. El Nissan Qashqai vuelve a posicionarse como una de las opciones más completas y coherentes del segmento.