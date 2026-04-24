El nuevo Fiat es el más atractivo del catálogo

Coches y Motos 24 ABR 2026 - 08:14h.

Es de lo mejor que encontrarás en Fiat ahora mismo

Fiat mejora al Dacia Sandero en todo

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Hay coches que entran por los ojos. Y luego está el Fiat 600e. Un modelo que mezcla estilo, tecnología y un aire retro muy bien resuelto. Es fresco. Es diferente. Y tiene ese punto simpático que engancha. Para muchos, es ya el Fiat más atractivo.

El apartado visual es uno de sus grandes argumentos. Líneas redondeadas. Superficies limpias. Y detalles con personalidad. Tiene un aire clásico. Pero con un toque moderno. Muy bien ejecutado. Frente a rivales como el Jeep Avenger o el Opel Mokka-e, resulta más original. Y más cercano.

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Ideal para el día a día en la ciudad, pero también para mucho más

Sus proporciones están muy bien pensadas. Con 4.171 mm de largo y una batalla de 2.562 mm, ofrece buen equilibrio. Es ágil en ciudad. Pero también cómodo en carretera. El maletero, con 360 litros, cumple. Y puede llegar hasta 1.231 litros. Versátil. Y funcional.

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En lo mecánico apuesta por la simplicidad. Un solo motor. Pero suficiente. Entrega 156 CV y 260 Nm de par. Se mueve con soltura. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,0 segundos. Y alcanza 150 km/h. No busca ser deportivo. Busca ser eficiente. Y lo consigue.

La batería de 54 kWh permite una autonomía de 409 km WLTP. Una cifra muy competitiva. Ideal para el día a día. Y válida para viajes ocasionales. Además, su consumo contenido ayuda a sacar más partido a cada carga. Es un eléctrico práctico. Sin complicaciones.

Una opción muy lógica para quien busca diseño, eficiencia y tecnología sin complicarse

En el interior, el equipamiento sorprende. Incluso en el acabado básico. Incluye faros LED, llantas de 16 pulgadas y pantalla táctil de 10 pulgadas. También hay cuadro digital, sensores de aparcamiento y sistema Keyless Go. Todo pensado para facilitar la vida.

El precio termina de rematar el conjunto. Parte desde 25.983 euros financiado o 27.798 euros al contado, sin incluir las ayudas del estado. Una cifra muy competitiva para un SUV eléctrico con tanta personalidad.