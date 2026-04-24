El nuevo Fiat es el más atractivo del catálogo
Es de lo mejor que encontrarás en Fiat ahora mismo
Fiat mejora al Dacia Sandero en todo
Hay coches que entran por los ojos. Y luego está el Fiat 600e. Un modelo que mezcla estilo, tecnología y un aire retro muy bien resuelto. Es fresco. Es diferente. Y tiene ese punto simpático que engancha. Para muchos, es ya el Fiat más atractivo.
El apartado visual es uno de sus grandes argumentos. Líneas redondeadas. Superficies limpias. Y detalles con personalidad. Tiene un aire clásico. Pero con un toque moderno. Muy bien ejecutado. Frente a rivales como el Jeep Avenger o el Opel Mokka-e, resulta más original. Y más cercano.
Ideal para el día a día en la ciudad, pero también para mucho más
Sus proporciones están muy bien pensadas. Con 4.171 mm de largo y una batalla de 2.562 mm, ofrece buen equilibrio. Es ágil en ciudad. Pero también cómodo en carretera. El maletero, con 360 litros, cumple. Y puede llegar hasta 1.231 litros. Versátil. Y funcional.
En lo mecánico apuesta por la simplicidad. Un solo motor. Pero suficiente. Entrega 156 CV y 260 Nm de par. Se mueve con soltura. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,0 segundos. Y alcanza 150 km/h. No busca ser deportivo. Busca ser eficiente. Y lo consigue.
La batería de 54 kWh permite una autonomía de 409 km WLTP. Una cifra muy competitiva. Ideal para el día a día. Y válida para viajes ocasionales. Además, su consumo contenido ayuda a sacar más partido a cada carga. Es un eléctrico práctico. Sin complicaciones.
Una opción muy lógica para quien busca diseño, eficiencia y tecnología sin complicarse
En el interior, el equipamiento sorprende. Incluso en el acabado básico. Incluye faros LED, llantas de 16 pulgadas y pantalla táctil de 10 pulgadas. También hay cuadro digital, sensores de aparcamiento y sistema Keyless Go. Todo pensado para facilitar la vida.
El precio termina de rematar el conjunto. Parte desde 25.983 euros financiado o 27.798 euros al contado, sin incluir las ayudas del estado. Una cifra muy competitiva para un SUV eléctrico con tanta personalidad.