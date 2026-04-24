El nuevo DS Automobiles es el coche más bonito en la historia de la marca

Coches y Motos 24 ABR 2026 - 14:27h.

La marca premium francesa presume de tener un compacto muy atractivo

DS tiene una alternativa más atractiva a Tesla

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El DS 4 se posiciona como el modelo más atractivo en la historia de DS Automobiles al representar una síntesis muy cuidada entre diseño vanguardista, proporciones dinámicas y un alto nivel de refinamiento. Esta propuesta dentro del segmento compacto premium destaca por una identidad visual muy marcada, en la que cada elemento responde a una intención estética clara y diferenciadora.

La carrocería, con una longitud cercana a los 4,40 metros, combina rasgos de berlina y crossover en una silueta estilizada y musculosa. El frontal es uno de sus principales argumentos, con una parrilla de gran tamaño y una firma lumínica afilada que refuerza su carácter tecnológico. Los trazos tensos y las superficies esculpidas aportan dinamismo, mientras que la caída del techo introduce un aire coupé que acentúa su personalidad.

No es ningún secreto que el diseño es uno de los pilares fundamentales de DS Automobiles, y en este modelo alcanza una madurez evidente. Elementos como las manillas enrasadas, las llantas de gran diámetro o los grupos ópticos traseros con efecto tridimensional evidencian un trabajo minucioso en los detalles. Esta atención contribuye a una imagen sofisticada, alejándose de soluciones convencionales dentro de su categoría.

El interior sigue la misma línea conceptual, con un habitáculo que prioriza tanto la innovación como la calidad percibida. La disposición de las pantallas, integradas en un conjunto envolvente, refuerza la sensación tecnológica. Los materiales y acabados elevan el nivel general, consolidando una atmósfera que busca diferenciarse por diseño y ejecución.

Diseño y tecnología como señas de identidad

El apartado tecnológico desempeña un papel clave en esta evolución. El DS 4 incorpora un sistema de infoentretenimiento avanzado, con funciones que mejoran la interacción y la conectividad. La digitalización del puesto de conducción no solo responde a una cuestión estética, sino que también mejora la experiencia de uso, integrando distintas funciones de forma más intuitiva.

En este sentido, el modelo también introduce una completa dotación de asistentes a la conducción, reforzando su enfoque hacia la seguridad y el confort. Estas soluciones permiten situarlo al nivel de otras propuestas premium, aportando un valor añadido que va más allá del diseño.

Por otro lado, la gama mecánica mantiene una oferta diversificada, con motores de gasolina y diésel, además de una variante híbrida enchufable que responde a las nuevas exigencias del mercado. Esta última opción permite combinar eficiencia y prestaciones, consolidando una transición progresiva hacia la electrificación.

Por todo ello, el DS 4 no solo destaca por su estética, sino por una propuesta global que equilibra diseño, tecnología y versatilidad. La evolución de esta generación refleja el objetivo de la marca de posicionarse como una alternativa sólida dentro del segmento premium, apoyándose en una identidad propia cada vez más definida.