El SUV más sofisticado de Audi es la compra perfecta para los que quieren tecnología y diseño
Eficiencia, diseño top y equipamiento muy premium
El problema del Audi Q3 que no te cuentan
El Audi Q5 se mantiene como uno de los grandes referentes del segmento premium. Un SUV equilibrado. Elegante. Y muy completo. Destaca por su tecnología, su diseño y su alto nivel de calidad. Es una opción pensada para quienes buscan confort. Pero también innovación.
El diseño luce líneas limpias, muy bien proporcionadas, y una estética moderna, pero sin estridencias. Frente a modelos como el Mercedes GLC o el BMW X3, ofrece una imagen más sobria. Más refinada. Y con mucha presencia.
Sus dimensiones lo sitúan en el segmento D-SUV. Con 4.717 mm de largo y una batalla de 2.820 mm, el interior es amplio. Muy cómodo y con espacio para toda la familia. Perfecto para viajar. El maletero, con 438 litros, cumple. Y permite un uso familiar sin complicaciones.
Las versiones híbridas enchufables son las más atractivas
En la gama mecánica hay opciones para todos. Motores de gasolina y diésel con tecnología MHEV. Pero las versiones más interesantes son las híbridas enchufables. Son las que marcan la diferencia. Por eficiencia. Y por prestaciones. Parten desde 69.445 euros.
El primer escalón PHEV ofrece 299 CV y 450 Nm de par. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,2 segundos. Y permite recorrer hasta 100 km en modo eléctrico. Es ideal para el día a día. Y también para viajes largos. Muy equilibrado.
Hasta 367 CV de potencia y casi 90 km de autonomía
Por encima, la variante superior sube el listón. Llega a 367 CV y 500 Nm de par. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,1 segundos. Y mantiene una autonomía eléctrica de 88 km WLTP. Más rápida. Más contundente. Y igual de eficiente.
El equipamiento está a la altura. Faros LED Pro. Intermitentes dinámicos. Y llantas de 18 pulgadas. También incluye asistentes como el control de crucero adaptativo (ACC) o el aviso de cambio de carril. En otras palabras, el Audi Q5 es una compra ideal para quienes buscan tecnología, diseño y confort en un SUV premium.