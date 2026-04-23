Este Peugeot es el coche más bonito del catálogo y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 23 ABR 2026 - 13:02h.

Es por eso que es el SUV más vendido de Peugeot ahora mismo

Peugeot tiene uno de los mejores utilitarios del momento

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No hace falta gastar mucho dinero para tener un coche que realmente destaque. El Peugeot 2008 es un buen ejemplo de ello. Dentro de su segmento, ha conseguido posicionarse como una de las opciones más equilibradas. Y no solo por precio. También por su diseño, su equipamiento y su planteamiento general, que encaja muy bien con lo que busca hoy el conductor medio.

A nivel estético, Peugeot ha dado en el clavo. El 2008 apuesta por una imagen moderna, con líneas marcadas y una firma lumínica muy reconocible que le da personalidad propia. No es un SUV más. Tiene carácter. Y eso se nota en detalles como el frontal o la caída del techo. Con 4.300 mm de largo y una batalla de 2.605 mm, se sitúa en lo algo del segmento B-SUV.

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No es casualidad que este sea el SUV más vendido de Peugeot

En el interior es todo muy práctico, pero sin renunciar a un diseño atractivo. Los materiales cumplen. Los ajustes son correctos. Y la sensación general es positiva. El espacio está bien aprovechado, especialmente en las plazas traseras, donde sorprende para su tamaño. Además, el maletero, con 405 litros, resulta muy usable en el día a día y puede ampliarse hasta 1.467 litros.

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Un modelo que, además, está de oferta en abril. Lo encuentras desde 19.900 euros financiado o 21.600 euros al contado, según figura en la web de la marca francesa, lo que lo sitúa como una alternativa muy competitiva. Por todo lo que ofrece, el Peugeot 2008 no solo es atractivo por fuera. También lo es por dentro. Y, sobre todo, por su relación entre precio, tecnología y uso real.

Así es el Peugeot 2008 más económico

En el apartado mecánico, el protagonismo recae en la eficiencia. Monta un motor 1.2 turbo de tres cilindros, asistido por un sistema MHEV de 48 voltios, que le permite obtener la etiqueta ECO de la DGT. Entrega 110 CV y 205 Nm de par, asociados a una caja automática de doble embrague. Es una combinación pensada para ofrecer suavidad y bajo consumo.

No es un coche pensado para correr, pero cumple sin problemas en cualquier situación. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,4 segundos y alcanza 182 km/h. Sin embargo, lo realmente interesante es su consumo medio de 4,9 l/100 km, una cifra que lo convierte en una opción muy lógica para quien busca ahorrar en el uso diario.

El equipamiento es otro de sus puntos fuertes. Desde el acabado Style ya incluye elementos muy completos, como faros Eco LED, climatizador automático o control de crucero con reconocimiento de señales. También suma sensores de aparcamiento, asistentes de seguridad y múltiples airbags, configurando un conjunto muy equilibrado.