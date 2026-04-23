MG supera a modelos mucho más caros con el coche bueno, bonito y muy barato

Coches y Motos 23 ABR 2026 - 16:08h.

Un MG que no tiene problemas en medirse a los mejores, incluso a los premium

Tamaño de BMW X5 a precio de MG

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No es fácil encontrar un coche que lo tenga todo. Pero el MG ZS Hybrid+ se acerca bastante. De entrada, destaca por su precio, pero también por su equipamiento y su planteamiento general. Es una de esas propuestas que rompen el mercado. Y que obligan a mirar dos veces.

A nivel de diseño, cumple con creces. No busca complicarse. Pero sí ofrecer una imagen moderna y atractiva. Líneas sencillas. Bien proporcionadas. Y con detalles actuales. Con 4.430 mm de largo y una batalla de 2.610 mm, se sitúa en el centro del segmento, compitiendo con modelos como el Toyota Corolla Cross o el Renault Symbioz.

Compite con los mejores en todo menos en el precio, ahí no tiene rival

Sin embargo, este MG cuesta mucho menos que sus rivales. En la web de la marca parte desde 20.340 euros financiado o 22.840 euros al contado. A eso se suman 7 años o 150.000 km de garantía. En otras palabras, el MG ZS Hybrid+ no solo es barato, es fiable y completo. Y una alternativa real frente a modelos mucho más caros.

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En el apartado, combina un motor 1.5 atmosférico de 102 CV con uno eléctrico de 136 CV. La potencia conjunta alcanza 196 CV. Una cifra muy alta para su precio. Además, utiliza una batería de 1,83 kWh y un cambio automático de tres relaciones.

En prestaciones está por encima de lo esperado. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos. Y mantiene un consumo medio de solo 5,0 l/100 km. Es rápido cuando hace falta. Pero también eficiente. Un equilibrio difícil de encontrar en este rango.

Un equipamiento a la altura de los mejores

El interior sigue la misma lógica. Funcional. Bien resuelto. Y con más tecnología de la esperada. Destaca la pantalla de 12,3 pulgadas y la instrumentación digital. Además, el maletero, con 443 litros, cumple bien. Y puede ampliarse hasta 1.457 litros.

El equipamiento, desde el acabado básico ya incluye mucho. Pantalla central de 12,3 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto. También control de crucero adaptativo, alerta de tráfico cruzado y detector de ángulo muerto. Seguridad y tecnología. Sin pagar de más.