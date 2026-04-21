El Toyota que ahora vale una fortuna es de 1993 y se ha convertido en un mito

Coches y Motos 21 ABR 2026 - 04:51h.

El Supra MK4 es uno de los deportivos japoneses más buscados y apreciados

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

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El Toyota Supra MK4, lanzado en 1993, ha experimentado una transformación notable con el paso del tiempo, pasando de ser un deportivo de altas prestaciones relativamente accesible a convertirse en uno de los modelos más valorados y mitificados del panorama automovilístico. Su reputación no solo se sustenta en sus cifras o en su diseño, sino en una combinación de factores que han consolidado su estatus como icono global.

Desde el punto de vista estético, el Supra de cuarta generación marcó un cambio significativo respecto a sus antecesores. Sus líneas curvas y su silueta aerodinámica reflejaban una clara orientación hacia la eficiencia y la velocidad. Elementos como el gran alerón trasero, las formas redondeadas del frontal y las proporciones equilibradas contribuían a una imagen que, aún hoy, resulta fácilmente reconocible. Lo destacable en este caso es que su diseño no solo respondía a criterios visuales, sino también a necesidades funcionales relacionadas con la estabilidad a alta velocidad.

El interior mantenía un enfoque claramente orientado al conductor, con un salpicadero envolvente que agrupaba todos los mandos en torno al puesto de conducción. Esta disposición reforzaba la sensación de control y anticipaba una experiencia de conducción centrada en las sensaciones. Los materiales utilizados y la calidad de ensamblaje estaban alineados con lo que se esperaba de un deportivo japonés de su época, priorizando la durabilidad y la ergonomía.

La mecánica que cimentó su leyenda

El elemento clave que ha elevado al Supra MK4 al estatus de mito es, sin duda, su motor 2JZ-GTE. Este seis cilindros en línea, equipado con doble turbocompresor, destacó desde su lanzamiento por su robustez y su capacidad para soportar elevados niveles de potencia sin comprometer la fiabilidad. Esta característica lo convirtió en una referencia dentro del mundo de la preparación, donde alcanzó cifras muy superiores a las originales.

En este sentido, el rendimiento de serie ya situaba al modelo entre los deportivos más destacados de su tiempo. La entrega de potencia era contundente pero progresiva, lo que permitía una conducción precisa y controlada. La configuración de tracción trasera y un chasis bien afinado contribuían a un comportamiento dinámico equilibrado, capaz de combinar estabilidad y agilidad.

Cabe destacar que su popularidad se vio amplificada por su presencia en la cultura automovilística contemporánea, lo que incrementó notablemente su demanda en el mercado internacional. Este fenómeno, unido a una producción limitada en comparación con otros modelos, ha provocado un aumento constante de su valor.

Hoy en día, encontrar una unidad en buen estado supone enfrentarse a cifras elevadas, reflejo de su condición como clásico moderno. El Toyota Supra MK4 representa una etapa en la que la ingeniería, la fiabilidad y el potencial mecánico se combinaron para crear uno de los deportivos más influyentes de su generación, manteniendo intacta su relevancia décadas después de su lanzamiento.