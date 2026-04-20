El nuevo Renault es, para muchos, el más bonito de la marca

Coches y Motos 20 ABR 2026 - 19:08h.

La marca francesa ha dado en el clavo con el nuevo Renault 5 eléctrico

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

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El nuevo Renault 5 eléctrico supone uno de los movimientos más significativos de la marca francesa en su transición hacia la movilidad eléctrica. Recuperando una denominación histórica, este modelo no se limita a reinterpretar el pasado, sino que lo adapta a las exigencias actuales con un enfoque claramente contemporáneo. Su propuesta destaca especialmente por el diseño, que combina referencias reconocibles con una ejecución moderna y coherente.

Desde el primer vistazo, el Renault 5 eléctrico transmite una personalidad muy definida. La carrocería compacta, con proporciones equilibradas y líneas limpias, recupera la esencia del modelo original, pero la adapta a un lenguaje visual actual. El frontal, con ópticas de diseño característico y una firma lumínica distintiva, refuerza esa conexión entre pasado y presente sin caer en una recreación literal.

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La silueta lateral es otro de los puntos clave de su atractivo. Las formas son sencillas, pero están cuidadosamente trabajadas para aportar dinamismo sin perder funcionalidad. Los voladizos cortos y la altura contenida contribuyen a una imagen ágil, muy alineada con su enfoque urbano. Llama especialmente la atención cómo el modelo consigue mantener un aire retro sin renunciar a una estética plenamente contemporánea.

En la parte trasera, el diseño continúa esa misma filosofía, con elementos que evocan al Renault 5 clásico reinterpretados bajo un prisma actual. El conjunto resulta equilibrado y coherente, sin excesos ni recursos innecesarios. Esta claridad en el diseño es una de las claves que explican por qué muchos lo consideran uno de los modelos más atractivos de la marca en la actualidad.

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Un diseño icónico adaptado a la era eléctrica

El interior del Renault 5 eléctrico sigue una línea similar, combinando tecnología con un enfoque práctico. La digitalización está muy presente, pero integrada de forma que no domina el conjunto. El salpicadero presenta una disposición ordenada, con pantallas bien integradas y una ergonomía pensada para facilitar el uso diario.

Por otro lado, el uso de materiales y acabados refleja una clara intención de modernizar la percepción del modelo. Sin aspirar a posicionarse como un vehículo premium, el Renault 5 eléctrico ofrece un ambiente cuidado, donde diseño y funcionalidad conviven de manera natural. Este equilibrio refuerza su carácter como coche urbano evolucionado.

La base eléctrica permite además optimizar el espacio interior, algo especialmente relevante en un vehículo de dimensiones contenidas. La disposición de los elementos mecánicos favorece una mayor habitabilidad y un mejor aprovechamiento del habitáculo, consolidando su enfoque práctico.

El Renault 5 eléctrico no es simplemente un ejercicio de nostalgia, sino una reinterpretación inteligente de un icono adaptado a un nuevo contexto. Su diseño consigue conectar emocionalmente sin renunciar a la funcionalidad ni a la innovación, estableciendo un puente claro entre la herencia de la marca y su futuro. De esta manera, se posiciona como una de las propuestas más coherentes y atractivas dentro de la nueva generación de vehículos eléctricos urbanos.