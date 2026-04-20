Más barato y, para algunos, más bonito que el BMW Serie 3

Coches y Motos 20 ABR 2026 - 04:51h.

Una berlina que se resiste a la fiebre de los SUV

BMW tiene el que es, para muchos, el mejor eléctrico para viajes largos

Compartir







El Alfa Romeo Giulia sigue resistiendo. En plena era SUV. Y no lo hace por casualidad. Es una berlina que mantiene vivo el espíritu clásico. Con tracción trasera, equilibrio y un diseño muy cuidado. Mientras otros desaparecen, él sigue ahí. Plantando cara al BMW Serie 3. Y con el argumento de que es más barato y, para muchos, también más bonito.

Sus proporciones siguen siendo muy atractivas. Mide 4.643 mm de largo. Con una batalla de 2.820 mm. Esto se traduce en buen espacio interior. Y un maletero de 480 litros. Suficiente para el día a día. Y para viajar. Es práctico. Pero también muy emocional.

La elegancia italiana convertida en berlina

Su diseño es inconfundible. Líneas italianas muy fluidas. Con una estética elegante y deportiva. La calandra en V y los faros Full LED Trilobo le dan identidad. No pasa desapercibido. Y mantiene un aire clásico. Pero actualizado.

PUEDE INTERESARTE No es barato, pero este BMW es un icono

Esta berlina premium empieza en 44.700 euros al contado o 41.270 euros financiado. Frente a los más de 50.000 euros del Serie 3 básico. Es una alternativa real. El Alfa Romeo Giulia combina diseño, dinámica y precio. Y por eso, para algunos, es incluso mejor.

Así es el Alfa Romeo Giulia más económico

En el apartado mecánico, la versión de acceso apuesta por el diésel. Un bloque 2.2 litros con 160 CV. Y 450 Nm de par. Asociado a cambio automático. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,2 segundos. Y alcanza 220 km/h. Con un consumo de solo 5,0 l/100 km. Muy eficiente.

Por encima hay más opciones. Un diésel de 210 CV. Y dos gasolina. Uno de 280 CV. Y la brutal versión Quadrifoglio de 520 CV. Esta última es otra liga. Pura deportividad. Y uno de los referentes del segmento en prestaciones.

El equipamiento también está a buen nivel. Desde el acabado Sprint incluye cuadro digital de 12,3 pulgadas. Sistema multimedia con Apple CarPlay y Android Auto. Cámara trasera. Y múltiples asistentes de seguridad. Todo bien integrado. Y con un enfoque al conductor.