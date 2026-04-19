El Renault más radical de la historia es de 1980

Coches y Motos 19 ABR 2026 - 03:17h.

Hubo incluso versiones de 350 CV destinadas a la competición

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El Renault 5 Turbo no fue un utilitario más. Fue una revolución. Un coche extremo. Y uno de los modelos más radicales jamás creados por la marca. Nació en 1980. Y cambió para siempre la historia del Renault 5.

Todo empezó con el Renault 5 original de 1972. Un coche urbano. Práctico. Y muy popular. Pero Renault vio más allá. Quiso convertirlo en algo deportivo. Y así nacieron versiones como el Alpine o el Copa. Más rápidas. Y más divertidas.

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El primero R5 deportivo nace en 1976

El Renault 5 Alpine llegó en 1976. Con 93 CV. Fue uno de los primeros hot hatch europeos. También apareció el Copa, muy popular en España. Ambos demostraban que un coche pequeño podía ser muy emocionante.

Pero Renault quería ir más lejos. Mucho más lejos. Y en 1980 presentó el Renault 5 Turbo. Un coche completamente distinto. Motor central trasero. Y tracción trasera. Nada que ver con el modelo original.

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Montaba un motor 1.4 turbo con 160 CV. Una cifra muy alta para la época. Su comportamiento era radical. Exigente. Pero también muy efectivo. Fue diseñado para competir. Y lo hizo con éxito.

En los rallyes, el Renault 5 Turbo se convirtió en leyenda. Participó en el Grupo B. Y logró grandes resultados. Su tamaño compacto. Y su potencia lo hacían muy competitivo. Era rápido. Muy rápido.

Después llegó el Turbo 2 en 1983. Más accesible. Pero igual de especial. Mantenía la esencia. Y permitió acercar este modelo a más clientes. Aunque seguía siendo un coche exclusivo.

Hubo una versión que alcanzó los 350 CV

Renault también desarrolló versiones aún más extremas. Como el Maxi Turbo de 1984. Con más de 350 CV. Un auténtico monstruo. Diseñado para dominar los rallyes y para llevar el concepto al límite.

Mientras tanto, el Renault 5 seguía evolucionando. Con el Supercinco en 1984. Y versiones como el GT Turbo. Más civilizadas. Pero con espíritu deportivo. Una gama muy completa.

Hoy, el Renault 5 Turbo es un coche de culto. Muy valorado. Y muy buscado. Representa una época única. Donde la innovación no tenía límites. Y donde Renault se atrevía con todo.