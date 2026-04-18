El Ferrari más codiciado de la historia es de los años 60

eldesmarque.com 18 ABR 2026 - 13:53h.

El 250 GTO es, para muchos, el deportivo más top de la historia

Este SUV chino acelera como un Ferrari, pero tiene un precio terrestre

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Hablar del Ferrari más codiciado de la historia implica necesariamente remontarse a la década de 1960, una etapa marcada por la conexión directa entre la competición y los modelos de calle. En ese contexto nació el Ferrari 250 GTO, una máquina concebida para dominar en los circuitos y que, con el paso del tiempo, ha adquirido un estatus prácticamente inalcanzable dentro del mundo del automóvil clásico.

Su desarrollo estuvo estrechamente ligado a las exigencias de la categoría Gran Turismo, donde Ferrari buscaba mantener su hegemonía frente a rivales cada vez más competitivos. Partiendo de la base del 250 GT SWB, el 250 GTO incorporó mejoras sustanciales en aerodinámica y comportamiento dinámico. Bajo su carrocería se encontraba un motor V12 de 3.0 litros capaz de entregar alrededor de 300 caballos, una cifra que lo situaba entre los más avanzados de su tiempo.

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Uno de los aspectos más determinantes en su historia fue su producción extremadamente limitada. Entre 1962 y 1964 se fabricaron únicamente 36 unidades, todas ellas ensambladas con un alto grado de intervención manual. Además, la marca italiana no vendía estos coches de forma abierta, sino que seleccionaba a los compradores, priorizando perfiles vinculados a la competición.

Lo destacable en este caso es que esta exclusividad inicial ha sido clave para su evolución como objeto de colección. Con el paso de las décadas, el 250 GTO ha pasado de ser un vehículo de carreras a convertirse en una de las piezas más valiosas del patrimonio automovilístico mundial.

De máquina de carreras a icono absoluto

El Ferrari 250 GTO cimentó su reputación en los circuitos, donde logró importantes victorias en campeonatos internacionales de resistencia y GT. Su equilibrio entre potencia, ligereza y fiabilidad le permitió destacar en pruebas de larga duración, consolidando la imagen de Ferrari como referente técnico en la competición.

En este sentido, su rendimiento no dependía únicamente de la potencia. La optimización del peso y el trabajo aerodinámico jugaron un papel fundamental en su eficacia. La carrocería, diseñada con criterios funcionales, permitía mejorar la estabilidad a altas velocidades, un factor determinante en carreras exigentes.

Por otro lado, su diseño ha alcanzado la categoría de icono. Las proporciones equilibradas y la ausencia de elementos superfluos reflejan una filosofía centrada en la funcionalidad, algo que sigue siendo valorado décadas después. Esta coherencia estética ha contribuido a mantener intacto su atractivo.

El valor económico alcanzado por algunas unidades en subastas internacionales confirma su estatus. Las cifras récord no solo responden a su escasez, sino también a su relevancia histórica y deportiva. Por todo ello, el Ferrari 250 GTO se mantiene como una referencia absoluta, símbolo de una era irrepetible en la que la competición definía el ADN de cada modelo.