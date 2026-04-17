Más bonito que el Toyota RAV4 y, para la mayoría, más tecnológico: el SUV que está sorprendiendo a todos

Coches y Motos 17 ABR 2026 - 23:52h.

Espacio para toda la familia, 279 CV de potencia y más de 90 km de autonomía

Toyota tiene el que, para muchos, es el mejor motor de gasolina

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El Omoda 7 se está posicionando como una de las grandes revelaciones del mercado. Un SUV moderno. Muy completo. Y con un enfoque tecnológico. Frente a rivales de su segmento consolidados como el Toyota RAV4, ofrece una alternativa fresca. Y muy competitiva.

Para hablar de él, empezaremos a hacer por el precio. Está anunciado en la web de la marca desde 32.990 euros con promociones y ayudas. Es una cifra muy ajustada. Sobre todo si se analiza todo lo que incluye. Aquí es donde realmente marca distancias frente a muchos competidores.

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Una sola versión mecánica con 279 CV y más de 90 km de autonomía eléctrica

La mecánica gira en torno a una sola versión. Es un híbrido enchufable que combina un motor 1.5 T-GDI con un potente motor eléctrico. La potencia conjunta alcanza los 279 CV. Y el par máximo llega a 365 Nm. Ofrece buen rendimiento en cualquier situación.

En prestaciones, responde con solvencia. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos. Y alcanza 180 km/h. Pero lo más interesante es su eficiencia. Homologa solo 2,3 l/100 km. Y permite circular hasta 92 km en modo eléctrico.

El diseño es otro de sus puntos fuertes. Presenta líneas marcadas. Muy actuales. Con una estética más atrevida que la de muchos rivales. Es un coche que llama la atención. Y que transmite modernidad y carácter.

Un equipamiento a la altura

En el interior, la tecnología es protagonista. Destaca la gran pantalla de 15,6 pulgadas. También la conectividad inalámbrica. Con Apple CarPlay y Android Auto. Todo es intuitivo. Y fácil de usar.

El espacio interior es amplio. Gracias a sus 4.660 mm de largo y 2.720 mm de batalla. El maletero de 537 litros es suficiente para el día a día. Y puede crecer hasta 1.294 litros.

El equipamiento es muy completo desde el inicio. El acabado Pure incluye faros Full LED, llantas de 19 pulgadas y climatizador bizona. También cámara trasera. Y múltiples asistentes de conducción.

En seguridad, ofrece un alto nivel. Cuenta con 19 sistemas ADAS. Y hasta 7 airbags. Es un coche pensado para proteger. Y facilitar la conducción en cualquier entorno.

El acabado Premium eleva aún más el nivel. Añade HUD, cámara 540º y techo panorámico. También asientos calefactados y ventilados. Y un sistema de sonido superior.