El Volvo olvidado que se ha revalorizado una barbaridad es de 1997 y es un familiar convertido en culto

Coches y Motos 15 ABR 2026 - 06:10h.

Un familiar con alma de deportivo que incluso compitió en circuitos

El nuevo Volvo es, para muchos, el más bonito de la marca

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El Volvo 850 T5R es uno de esos coches inesperados. Un familiar discreto. Pero con alma de deportivo. Durante años pasó desapercibido. Hoy es un clásico de culto. Y su valor no deja de crecer en el mercado.

Todo empezó en 1991 con el Volvo 850. Un modelo revolucionario. Introdujo la tracción delantera en la gama alta. También un motor de cinco cilindros transversal. Era una solución moderna. Y permitió mejorar el comportamiento y el espacio interior.

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En 1993 llegó el turbo. La potencia subió a 225 CV. Nacía el T5. Un coche rápido. Muy rápido para su categoría. Pero Volvo quería más. Quería un modelo especial. Uno que destacara de verdad.

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Este familiar ya tenía alma de deportivo

Ese salto llegó en 1995 con el T5R. Alcanzaba 240 CV gracias al overboost. Más agresivo. Más bajo. Y con una estética única. Sus llantas específicas y colores llamativos lo hacían inconfundible. Era un familiar diferente.

Su comportamiento sorprendía. El eje trasero Delta Link aportaba agilidad. Algo poco habitual en Volvo. Además, mantenía su enfoque en la seguridad. Con sistemas como el SIPS. Era rápido. Pero también muy seguro.

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En 1997 llegó la evolución. Nacía el Volvo V70 R. Más moderno. Más equipado. Y con hasta 250 CV. También con opción de tracción total AWD. Ganaba en versatilidad. Y en uso diario. Sin perder carácter.

Hoy se le considera un youngtimer. Es decir, un coche con entre 20 y 30 años, todavía moderno, pero ya con valor clásico. Modelos que fueron olvidados. Y que ahora se revalorizan mucho por su historia y personalidad.

Incluso se atrevió en los circuitos

Además, su presencia en el BTCC lo hizo famoso. Ver un familiar compitiendo era algo único. Rompía moldes. Y reforzaba su imagen deportiva. Era práctico. Pero también emocionante. Una combinación poco habitual.

Hoy su precio no deja de subir. Porque ofrece algo distinto. Prestaciones, historia y carácter. El Volvo 850 T5R y V70 R representan una época. Donde un familiar podía emocionar. Y eso, hoy, ya no es lo normal.

Si se cruza uno en tu camino y te apetece tener un coche con carácter y un sonido de esos que ponen los pelos de punta, no lo dudes, éste cumple de sobra y, además, es muy utilizable a diario.