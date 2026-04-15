El Mitsubishi más salvaje de la historia nació en 1992 y sigue siendo pura adrenalina

Coches y Motos 15 ABR 2026 - 12:14h.

Tras diez generaciones, dejó de producirse en la primera década de los 2000

Mitsubishi recupera el modelo más bonito de la marca

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El Mitsubishi Lancer Evolution es una saga irrepetible. Una historia de evolución constante. Cada generación llegó en el momento justo. Siempre mejorando. Siempre afinando. Desde 1992 hasta su despedida, fue pura progresión.

El EVO I (1992) marcó el inicio. Con 250 CV y solo 2.500 unidades, nació para homologar en rally. Era ligero. Muy rápido. En 1993, el EVO II subió a 260 CV. Mejoró la suspensión. Y también la transmisión. Era más preciso. Más eficaz en curvas.

Sus años dorados fueron los 90

En 1995, el EVO III llevó la fórmula más lejos. Alcanzó los 270 CV. Incorporó un turbo de mayor tamaño. Y optimizó la aerodinámica. Era más estable. Más contundente en tramos rápidos. Cerraba una primera etapa con un nivel altísimo.

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El gran salto llegó en 1996. Con el EVO IV. Nueva base. Nuevo chasis. Más grande. Pero con mejor reparto de pesos. Alcanzó los 280 CV. Y estrenó el diferencial trasero activo. Esto cambió su comportamiento. Más tracción. Más control. Más velocidad en curva.

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En 1998, el EVO V evolucionó aún más. Más ancho. Más agresivo. Y con frenos Brembo. El par subía hasta 373 Nm. Entre 1999 y 2000, el EVO VI afinó el conjunto. Más rigidez estructural. Mejor turbo. Y una puesta a punto más precisa. Era ya una máquina perfecta.

La siguiente etapa llegó con el EVO VII (2001). Más pesado. Pero más avanzado. Añadía diferencial central. En 2003, el EVO VIII mejoró la eficiencia. Y en 2005, el EVO IX introdujo el sistema MIVEC. Más respuesta. Más rendimiento real.

Hubo versiones de hasta 400 CV antes de su cese de producción

El final llegó con el EVO X (2007). Más moderno. Más tecnológico. Con hasta 300 CV. Incluso versiones de 400 CV. Pero siempre fiel a su esencia. Motor turbo y tracción total. Un cierre digno para una leyenda.

Hoy el contexto ha cambiado. Los deportivos puros están en retirada. Las normas de emisiones son más duras. Y el consumo importa más que nunca. Los motores grandes desaparecen. Y la electrificación manda.

Por eso modelos como el EVO son especiales. Representan una era distinta. Sin filtros, sin concesiones. Donde lo importante era correr, sentir y disfrutar. Hoy eso es cada vez más raro. En este contexto, el Lancer Evolution sigue siendo un icono. Un coche que demuestra que la evolución constante, año a año, crea mitos. Y mantiene viva la adrenalina décadas después.