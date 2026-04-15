La clientela de Harley-Davidson está envejeciendo y la marca no encuentra recambio

Coches y Motos 15 ABR 2026 - 04:40h.

Se han quedado desactualizados, y no han podido mantenerse en lo más alto

Harley Davidson se queda sin el Capitán América

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En Harley-Davidson tienen un problema muy serio con las ventas. Se han reducido de forma drástica a la largo de los últimos años, hasta encontrarse en la preocupante situación que atraviesan actualmente. Están en números rojos, con unas pérdidas preocupantes, que han provocado que tengan que buscar una solución de manera desesperada. Y el miedo de que pueda suceder algo similar a KTM no deja de crecer, si no pueden solucionar esto.

Han intentado sacar una nueva plataforma de renovación para remontar el vuelo, que ya es una de las últimas esperanzas que les quedan para evitar la venta de una parte importante de las acciones a alguna marca asiática, o entrar en concurso de acreedores. Los despidos son masivos, y la fabricación se ha reducido para evitar la acumulación de motos en el stock a las que luego no consiguen dar salida. Pero el principal problema parece estar localizado.

Y es que en Harley-Davidson han llegado a la conclusión de que no consiguen atraer la atención del público más joven, ya sea porque sus modelos están anticuados, o porque los precios son demasiado altos. La clientela más fiel que tenían antes ha ido envejeciendo, y ya no compran nuevas motos, o han renunciado al mundo de las dos ruedas. En otras palabras, han quedado desactualizados, y no han podido mantenerse en lo más alto. Un triste final para una marca histórica, que luchará para evitar que esto siga cayendo en picado.