El SUV más elegante de Dacia es la compra perfecta para quienes buscan economía y practicidad

Coches y Motos 13 ABR 2026 - 19:29h.

Espacio para toda la familia, diversidad mecánica con versiones HEV y precios muy ajustados

Tiene precio de Dacia Duster, pero, para muchos, es mejor en todo

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El Dacia Bigster llegó con una propuesta clara y directa. Ser el SUV más grande, más moderno y más atractivo del fabricante rumano. La marca da un salto importante en diseño, sin renunciar a su esencia. Es decir, ofrecer mucho coche por poco dinero.

Sus dimensiones ya cumplen con el primer propósito. Con 4.570 mm de largo y una batalla de 2.702 mm, ofrece un interior amplio. Muy práctico. El maletero también responde, con 456 litros, aunque baja a 430 litros en el híbrido. Sigue siendo una cifra más que correcta.

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Un Dacia que no tiene problemas en competir con los más grandes

En diseño cubre el segundo objetivo. Es más elegante. Más robusto. Y con una imagen más cercana a modelos como el Kia Sportage o el Toyota Corolla Cross. Pero con un enfoque distinto. Aquí manda la relación calidad-precio.

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Y si todo ello no lo hace el más atractivo, lo consigue con su amplia gama mecánica. La gama arranca con una versión muy interesante. El motor bifuel gasolina y GLP de 140 CV permite reducir costes de uso. Parte desde 25.020 euros al contado o 23.051 euros financiado. Es la opción más económica. Y también una de las más inteligentes para quien busca ahorro.

Otra alternativa es el motor gasolina MHEV de 140 CV. Mantiene prestaciones similares, pero con un consumo algo mayor. Su precio arranca en 25.320 euros al contado o 23.329 euros financiado. Una opción sencilla. Sin complicaciones. Pensada para un uso diario convencional.

El primer Dacia con motores HEV

Para quienes buscan algo más, destaca el Hybrid-G 150 4x4. Combina gasolina, GLP y apoyo eléctrico, además de tracción total. Es más versátil. Más capaz fuera del asfalto. Parte desde 29.420 euros al contado o 27.099 euros financiado, ya con acabado superior.

Por último, la versión más eficiente. El híbrido autorrecargable de 155 CV. Ofrece un consumo de solo 4,6 l/100 km y un comportamiento muy equilibrado. Arranca en 30.920 euros al contado o 28.479 euros financiado. En todos los casos, el Bigster demuestra que se puede tener espacio, tecnología y precio competitivo en un mismo SUV.