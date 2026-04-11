El Toyota atractivo y eficiente, el SUV híbrido que todos quieren
Disponible en versiones HEV, PHEV y totalmente eléctricas
Toyota tiene el que, para muchos, es el mejor motor de gasolina
En el segmento de los SUV compactos híbridos, hay modelos que han ganado protagonismo. Ofrecen versiones HEV y PHEV. Son eficientes. Y muy racionales. Pero hay un modelo que ha dado un paso más en diseño y tecnología. Es de Toyota, y se llama C-HR.
Toyota ha llevado su lenguaje estético un paso más allá. Líneas más marcadas. Perfil tipo coupé. Y una presencia muy diferenciada. Con 4.362 mm de largo y una batalla de 2.640 mm, no es el más práctico, pero sí uno de los más atractivos del segmento.
Versiones mecánicas para todos los gustos
En su versión de acceso, el Hybrid 140, apuesta por la eficiencia pura. Combina un motor gasolina de 98 CV con uno eléctrico de 95 CV, logrando 140 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos y consume 4,7 l/100 km. Su precio arranca desde 28.650 euros financiados o unos 30.750 euros al contado, siendo una opción muy competitiva.
Por encima, el Hybrid 200 ofrece un extra de potencia. Con 197 CV, mejora claramente las prestaciones sin penalizar el consumo, que se queda en 4,8 l/100 km. Esta versión parte desde unos 28.500 euros financiados, lo que la convierte en una alternativa muy interesante dentro de la gama.
Para quienes buscan dar un paso más, el C-HR ofrece una versión PHEV de 223 CV. Puede recorrer hasta 62 km en modo eléctrico y cuenta con etiqueta CERO. Su precio de acceso arranca en 35.375 euros, posicionándose como una opción más avanzada y eficiente.
El equipamiento también juega un papel clave. Desde el acabado Active, incluye acceso sin llave, climatizador bizona y cuadro digital de 12,3 pulgadas. Todo con un enfoque claramente tecnológico. Además, incorpora asistentes como control de crucero adaptativo, sistema precolisión y mantenimiento de carril. Seguridad y confort en cada trayecto. Un conjunto muy completo desde el inicio.
También hay dos variantes eléctricas
Pensando en el futuro, Toyota amplía la gama con el C-HR+ eléctrico. Parte desde 33.375 euros financiados o 35.375 euros al contado en su versión Advance, con 224 CV y hasta 600 km de autonomía.
La versión superior Spirit, con 343 CV y tracción total, sube hasta los 42.625 euros, ofreciendo más prestaciones y equipamiento. Una alternativa muy potente dentro del segmento eléctrico.