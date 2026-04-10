El nuevo deportivo de Honda, icono de los 90, es el más bonito de la historia de la marca

Coches y Motos 10 ABR 2026 - 08:01h.

Regresa al mercado con un bloque híbrido autorrecargable y ya se puede comprar en España

Honda tiene una de las mejores compras en España

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El mundo del motor celebró la noticia. El regreso del Honda Prelude no pasó desapercibido. Un icono de los años 90 volvía a la vida. Y ahora, por fin, ya está a la venta.

El nuevo Prelude no es solo un regreso. Es una evolución. Un deportivo que combina diseño, tecnología y eficiencia. Se posiciona como uno de los modelos más especiales y atractivos que ha creado Honda en los últimos años.

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El nuevo Honda Prelude ya se puede comprar en España

El nuevo Prelude llega con un precio desde 49.500 euros, tanto al contado como financiado. Y lo hace con una propuesta directa. Ser un deportivo moderno, eficiente y con una fuerte carga emocional.

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A nivel de diseño, mantiene ese ADN que lo hizo famoso. Líneas limpias. Perfil bajo. Y una silueta muy deportiva. Con 4.525 mm de largo, 1.880 mm de ancho y solo 1.349 mm de alto, transmite dinamismo desde cualquier ángulo. Además, su batalla de 2.604 mm mejora el comportamiento en carretera. Y aunque es un coupé, sorprende por su practicidad. Y se completa con un maletero de 264 litros, ampliable hasta 760 litros. No es precisamente grande, pero todos sabemos que ese no es su propósito. Cuanto más ligero, mejor.

184 CV, motor HEV y poco más de 5 litros cada 100 km

En el apartado mecánico, Honda apuesta por una solución híbrida autorrecargable. Combina un motor gasolina 2.0 con uno eléctrico. En conjunto desarrolla 184 CV y 315 Nm de par máximo. No busca ser el más radical. Busca ser equilibrado. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,2 segundos, alcanza los 188 km/h y mantiene un consumo de 5,2 l/100 km.

Además, incorpora la tecnología S+ Shift, que simula cambios de marcha para hacer la conducción más divertida. Más sensaciones. Más conexión con el conductor.

El equipamiento también está a gran nivel. Llantas de 19 pulgadas, pantalla digital de 10,2 pulgadas y sistema multimedia completo con conectividad total.

Incluye Apple CarPlay, Android Auto, cargador inalámbrico y la app My Honda+, que permite controlar el coche desde el móvil. También destaca el sistema de sonido BOSE de 8 altavoces y el control de crucero adaptativo, pensado para mejorar el confort en viajes largos. En seguridad, incorpora el paquete Honda SENSING, con múltiples asistentes avanzados que ayudan a prevenir accidentes.