El nuevo BMW es el SUV más elegante del catálogo

Coches y Motos 10 ABR 2026 - 06:49h.

Hasta 748 CV de potencia y más de 80 km de autonomía eléctrica

BMW tiene el SUV perfecto para ciudad

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Es un SUV diferente. Combina lujo, potencia y tecnología sin concesiones. Y se posiciona como el BMW más impactante del catálogo actual. Estamos hablando del BMW XM, una declaración de intenciones. No es un SUV más. Es el modelo más exclusivo, radical y sofisticado de la marca. Un coche que busca destacar en todos los sentidos.

En un segmento dominado por pesos pesados como el Porsche Cayenne S Hybrid o el Mercedes GLE Híbrido, el XM propone algo distinto. Más diseño. Más carácter. Y un enfoque premium deportivo.

Así es el que muchos consideran el BMW más elegante

Sus dimensiones son de 5.110 mm de largo, 2.005 mm de ancho y una batalla de 3.105 mm. Y su interior es amplio. Maletero de 527 litros, ampliable hasta 1.820 litros. Perfecto para viajes largos. Y para un uso familiar de alto nivel.

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El interior es simplemente espectacular. Materiales como el cuero Merino, molduras en fibra de carbono y aluminio. Todo pensado para transmitir calidad. Y exclusividad. El sistema BMW Curved Display es protagonista. Pantalla de 14,9 pulgadas y cuadro digital. Interfaz moderna. Muy intuitiva. Y con el sistema operativo BMW ID8.

El confort está asegurado. Climatizador de cuatro zonas, iluminación ambiental configurable y asientos deportivos multifunción calefactables. Cada detalle suma.

Dos versiones mecánicas y un equipamiento muy muy top

En el apartado mecánico, el XM apuesta por la electrificación de alto rendimiento. Dos versiones híbridas enchufables muy potentes. La versión 50e combina un motor gasolina de 313 CV con uno eléctrico de 197 CV. Resultado: 476 CV y 700 Nm. Además, ofrece hasta 80 km en modo eléctrico. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,1 segundos. Y alcanza los 250 km/h. Prestaciones propias de un SUV deportivo.

Por encima, el Label Red eleva el listón. Con 748 CV y 1.000 Nm, se convierte en uno de los SUV más potentes del mercado. Su aceleración es brutal. Solo 3,8 segundos en el 0 a 100 km/h. Una cifra impresionante para su tamaño.

El equipamiento de serie es muy completo. Llantas M de 21 pulgadas, faros LED adaptativos y parrilla iluminada Iconic Glow. También incluye Head-Up Display, acceso sin llave y cierre suave de puertas. Tecnología y lujo en cada detalle.

En dinámica, incorpora suspensión M adaptativa, dirección activa integral y diferencial M Sport. Un conjunto muy avanzado. Dicho esto, toca hablar del precio. Y puede que te asustes, porque no es para todos los bolsillos. Arranca en 137.527 euros. No es barato. Pero tampoco pretende serlo.