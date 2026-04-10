El Toyota C-HR alcanza 223 CV, acelera de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos y lidera las ventas de SUV híbridos

Coches y Motos 10 ABR 2026 - 01:33h.

La marca japonesa ha acertado con la segunda generación de este SUV top ventas

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

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El Toyota C-HR da un paso decisivo en su evolución dentro del segmento de los SUV híbridos con una gama mecánica más avanzada y prestacional. La gran novedad reside en la incorporación de una versión híbrida enchufable que alcanza los 223 CV, posicionándose como la alternativa más potente y sofisticada de la oferta. Este movimiento refuerza su papel como uno de los modelos más relevantes del mercado, especialmente en un contexto donde la electrificación parcial gana protagonismo.

A nivel de diseño, el C-HR mantiene su identidad diferenciada con una carrocería de estilo coupé, marcada por líneas angulosas y una silueta muy reconocible. Esta nueva entrega introduce detalles más afilados y una estética más futurista, sin perder la esencia que lo ha convertido en un superventas. La imagen sigue siendo uno de sus pilares, combinando un enfoque atrevido con una mayor madurez visual.

No es ningún secreto que Toyota continúa perfeccionando su tecnología híbrida como parte central de su estrategia. En este caso, la variante PHEV representa un salto cualitativo importante, al integrar un sistema capaz de ofrecer mayor potencia sin comprometer la eficiencia. Esta configuración permite combinar un motor térmico con un sistema eléctrico más capaz, ampliando significativamente las posibilidades de uso.

El rendimiento es uno de los aspectos más destacados. La versión híbrida enchufable de 223 CV es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos, una cifra que lo sitúa entre los SUV compactos más rápidos con este tipo de tecnología. Esta mejora no solo se traduce en una conducción más dinámica, sino también en una mayor versatilidad en todo tipo de escenarios.

La versión PHEV marca la diferencia

Cabe destacar que el elemento clave de esta variante es su capacidad para circular en modo completamente eléctrico durante más de 60 kilómetros. Esta autonomía permite cubrir la mayoría de los desplazamientos diarios sin necesidad de recurrir al motor de combustión, reduciendo tanto el consumo como las emisiones en el uso cotidiano. En este sentido, el C-HR PHEV se posiciona como una opción especialmente eficiente en entornos urbanos.

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Además, el sistema permite alternar de forma automática entre los distintos modos de propulsión, optimizando el uso de la energía en función de las condiciones de conducción. Esta gestión inteligente es fundamental para mantener un equilibrio entre prestaciones y eficiencia, uno de los aspectos que definen al modelo.

El interior también evoluciona con un enfoque más tecnológico, incorporando una instrumentación digital y un sistema multimedia actualizado que mejora la experiencia a bordo. La calidad de acabados y el aislamiento contribuyen a una sensación general de mayor refinamiento.

Por otro lado, el confort de marcha sigue siendo una de sus señas de identidad. La transición entre el modo eléctrico y el híbrido se realiza de forma suave, reforzando una conducción silenciosa y agradable. Un Toyota C-HR que consolida su liderazgo en el segmento al combinar diseño, tecnología y una versión PHEV de 223 CV que amplía notablemente sus capacidades.