Bonito, y para la mayoría, mejor equipado que otros: el compacto que está sorprendiendo a todos

Coches y Motos 09 ABR 2026 - 14:02h.

No solo eso, es también uno de los más fiables del mundo

Mejor, más atractivo y, muy importante, más barato que el Toyota C-HR, pero igual de bueno

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El Toyota Corolla ofrece una propuesta moderna, especialmente en diseño y tecnología, que para muchos lo sitúa un paso por delante al de otros modelos de marca similares. Además, por precio, se postula como una opción inteligente.

Toyota ha trabajado mucho en la imagen del Corolla. El resultado es un compacto con un estilo más refinado y atractivo, con líneas limpias y una presencia más elegante que antes. No busca ser agresivo, pero sí transmitir calidad y modernidad, algo que cada vez valoran más los conductores.

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Este Toyota es probablemente el compacto más fiable del mercado

En cuanto a tamaño, se mantiene en el centro del segmento. Con 4.370 mm de largo, 1.790 mm de ancho y una batalla de 2.640 mm, ofrece un interior equilibrado, válido tanto para uso diario como para viajes. El maletero de 361 litros, ampliable hasta 1.052 litros, cumple bien sin ser el más grande.

La gran diferencia frente a muchos rivales está en su mecánica. El Corolla apuesta por sistemas híbridos HEV autorrecargables. No necesitas enchufarlo. Todo funciona de forma automática. Y eso se traduce en comodidad y ahorro en el día a día.

La versión de acceso equipa un motor 1.8 HEV de 140 CV, con cambio automático y tracción delantera. Ofrece unas prestaciones correctas, con un 0 a 100 km/h en 9,2 segundos y una velocidad máxima de 180 km/h, pero donde realmente destaca es en su eficiencia.

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El consumo medio se queda en 4,4 l/100 km, una cifra muy difícil de igualar en este segmento. Además, cuenta con etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico, lo que supone ventajas importantes en ciudad.

Para quien busca más potencia, existe el motor 2.0 HEV de 196 CV, que mejora claramente las prestaciones. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos, manteniendo un consumo contenido de 4,6 l/100 km, lo que lo convierte en una opción muy equilibrada.

Equipamiento muy top desde las versiones de acceso

En equipamiento, el acabado Active Plus ya ofrece una dotación muy completa. Incluye llantas de 16 pulgadas, faros LED, pantalla de 10,5 pulgadas y conectividad total con Apple CarPlay y Android Auto, además de climatizador bizona y acceso sin llave.

El paquete Toyota Safety Sense refuerza la seguridad con asistentes como el control de crucero adaptativo, el mantenimiento de carril o las actualizaciones remotas, aportando un plus tecnológico importante frente a muchos rivales.

Por encima, el acabado GR Sport añade un toque más dinámico con llantas de 18 pulgadas, faros Bi-LED y detalles específicos que mejoran su imagen sin perder confort ni eficiencia.

El precio parte desde 26.200 euros financiados o 27.450 euros al contado, mientras que la versión más potente arranca en 31.500 euros. Teniendo en cuenta que el Ceed por 20.560 euros es un gasolina MHEV de 100 CV, vale mucho la pena tener en cuenta al modelo japonés.