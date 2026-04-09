La red pública de recarga eléctrica en España mantiene su expansión durante el primer trimestre de 2026

Eso sí, el ritmo es menor que en ejercicios anteriores

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La infraestructura de recarga de acceso público alcanzó los 55.077 puntos operativos tras incorporar 2.005 nuevas instalaciones entre enero y marzo, lo que supone un crecimiento del 3,8 %, según el último Barómetro de Electromovilidad elaborado por ANFAC (Asociación de fabricantes de Automóviles). El incremento confirma la tendencia positiva del despliegue, aunque queda por debajo del promedio trimestral registrado en los dos últimos años.

Una parte relevante del avance procede de la expansión de la recarga ultrarrápida. El 15 % de los nuevos cargadores instalados corresponde a potencias iguales o superiores a 250 kW, con 309 nuevos puntos que equivalen al 43 % de todo el crecimiento registrado en este segmento durante 2025. Este tipo de infraestructura resulta clave para impulsar viajes de larga distancia y facilitar la electrificación del transporte pesado.

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Sin embargo, el crecimiento potencial de la red continúa condicionado por problemas administrativos y técnicos. Actualmente existen 17.073 puntos de recarga instalados, pero fuera de servicio, uno de cada cuatro del total nacional. Si todos estuvieran operativos, España superaría los 72.000 cargadores públicos disponibles.

El informe introduce además una actualización metodológica que ajusta objetivos por comunidades autónomas y redefine los indicadores para reflejar mejor las diferencias territoriales. Con esta revisión, el indicador global de electromovilidad se sitúa en 25,4 puntos sobre 100, 1,6 más que el trimestre anterior. La mejora se explica principalmente por el aumento de las matriculaciones electrificadas, que alcanzaron 68.627 turismos en el periodo analizado.

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Aun así, España permanece a 12,6 puntos de la media europea, situada en 38 sobre 100. Navarra, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Cataluña, Aragón, Asturias y Baleares superan la media nacional, destacando especialmente los avances registrados en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cantabria.

Los vehículos electrificados avanzan

José López-Tafall, director general de ANFAC, ha destacado que “los datos reflejan una tendencia favorable, con cerca de 70.000 vehículos electrificados matriculados en este primer trimestre y una cuota de mercado del 19,1%, que demuestran una buena evolución de esta tecnología en nuestro país”.

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El indicador de penetración del vehículo electrificado creció 2,5 puntos hasta alcanzar los 35,9 sobre 100, aunque las ventas muestran signos de estabilidad a la espera de nuevos programas de incentivo. Navarra lidera el ranking autonómico, seguida de Castilla-La Mancha, Madrid y Cataluña, mientras que Cantabria protagoniza el mayor crecimiento trimestral.

En paralelo, el indicador de infraestructura de recarga apenas avanzó 0,7 puntos, hasta 14,8 sobre 100, reflejando una ralentización respecto a años anteriores. Castilla y León, Cantabria y Navarra encabezan este apartado, aunque las mayores mejoras se concentran en Extremadura y Castilla-La Mancha.

A escala europea, el indicador medio alcanza los 29,6 puntos, duplicando prácticamente la puntuación española. Noruega y Países Bajos continúan liderando el despliegue, mientras Portugal destaca por el impulso reciente del mercado electrificado.

En términos de potencia instalada, España ya ha alcanzado el 62 % del objetivo fijado para 2026 conforme a los criterios comunitarios. Dieciocho provincias cumplen o superan sus metas, aunque doce permanecen por debajo del 50 %, evidenciando un desarrollo territorial desigual.

ANFAC advierte que acelerar la operatividad y simplificar trámites será clave para consolidar la transición.