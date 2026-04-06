El Skoda más elegante y funcional del segmento SUV familiar

Coches y Motos 06 ABR 2026 - 12:22h.

No es el más rápido ni el más lujoso, pero sí está entre los más equilibrados por precio

El Skoda que, para muchos, es el menos bonito es una ganga

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El Skoda Karoq es uno de esos modelos que no hacen ruido, pero convencen. No presume de diseño radical. Ni de cifras espectaculares. Pero ofrece algo muy valioso: equilibrio. No es el más llamativo. Ni el más tecnológico. Pero sí uno de los más inteligentes. Un SUV que apuesta por lo que realmente importa. Y lo mejor: actualmente lo encuentras en oferta en su versión de acceso.

En un segmento lleno de opciones, el Karoq apuesta por lo práctico. Frente a rivales como el SEAT Ateca o el Dacia Duster, destaca por su enfoque familiar. Más funcional. Más racional.

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El c está de oferta

Las dimensiones lo sitúan en el punto justo. Con 4.382 mm de largo y una batalla de 2.638 mm, ofrece buen espacio interior. Sin ser excesivamente grande. Ideal para el día a día. El maletero es uno de sus puntos fuertes. Con 521 litros, ampliables hasta 1.630 litros, es uno de los mejores del segmento. Perfecto para viajes. Y para uso familiar intensivo. Entre sus rivales: Seat Ateca, Dacia Duster o MG ZS.

Como decíamos, en su versión de acceso está de oferta. Lo encuentras anunciado en la web del fabricante desde 25.450 euros financiados, con cuotas de 150 euros al mes, o 27.434 euros al contado. Muy competitivo para su tamaño y lo que ofrece.

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Así es el Skoda Karoq en promoción

En el apartado mecánico, la versión de acceso es sencilla pero eficaz. Motor 1.0 TSI de 115 CV. Con 200 Nm de par. Cambio manual de seis marchas y tracción delantera.

Las prestaciones son correctas. Acelera de 0 a 100 km/h en 11,2 segundos. Y alcanza los 191 km/h. Todo con un consumo de 5,8 l/100 km. Un conjunto pensado para la eficiencia.

El acabado Selection incluye más de lo esperado. Desde Virtual Cockpit de 10,25 pulgadas hasta carga inalámbrica para el móvil. Tecnología útil desde la base.

También suma detalles de calidad. Como molduras cromadas, barras de techo en acabado brillante y llantas de 17 pulgadas. Todo con un enfoque elegante y discreto.

La iluminación es otro punto destacado. Faros LED con funciones avanzadas, iluminación ambiental y sistemas adaptativos. Incluso incluye tecnología tipo Matrix en promoción.

En confort, también cumple. Keyless, climatización bien resuelta y múltiples puntos de iluminación interior. Todo pensado para mejorar la experiencia a bordo.