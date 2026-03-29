El SUV más sofisticado de Skoda es la compra perfecta para los que quieren calidad y practicidad

Coches y Motos 29 MAR 2026 - 11:46h.

Con una rebaja de casi 6.000 euros, es además una de las opciones inteligentes del momento

Skoda convierte el Karoq en un chollo

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El Skoda Karoq es uno de los SUV más equilibrados del mercado. No pretende ser el más llamativo. Pero sí uno de los más completos. Su propuesta es ofrecer calidad, practicidad y un uso sencillo. Un coche pensado para todo.

Además, destaca por su enfoque racional. Es cómodo. Fácil de conducir. Y muy equilibrado en marcha. Funciona bien en ciudad. También en carretera. Un SUV que no falla. Y que cumple en todo.

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Su diseño es sobrio. Muy en la línea de la marca. Líneas limpias. Proporciones bien resueltas. Y una imagen robusta. No busca llamar la atención. Pero transmite solidez. Y sensación de coche bien construido.

Este Skoda es el SUV para todo y para todos los bolsillos

En cuanto a dimensiones, se posiciona entre los segmentos B y C. Ideal para el día a día, pero también para escapadas de fin de semana. Mide 4.382 mm de largo, con 1.841 mm de ancho y 1.603 mm de alto. El maletero es uno de sus grandes argumentos. Ofrece 521 litros de capacidad mínima. Puede alcanzar los 1.630 litros. Muy por encima de muchos rivales. Es práctico. Versátil. Y fácil de aprovechar. No lo tienen fácil rivales como el SEAT Ateca o el Dacia Duster. El Karoq no es el más llamativo, pero sí uno de los más inteligentes.

Su precio parte desde 25.350 euros financiados, frente a los 31.125 euros de catálogo. Una diferencia importante que lo convierte en una de las opciones inteligentes del momento.

Así es el Karoq más barato

Este precio es para la versión de acceso. Monta un motor 1.0 TSI de 115 CV. Con 200 Nm de par máximo. Asociado a un cambio manual de 6 marchas. Y con tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 11,2 segundos. Alcanza los 191 km/h. Y homologa 5,8 l/100 km. Una cifra ideal para los tiempos que corren.

El equipamiento Selection está muy bien resuelto. Incluye Virtual Cockpit de 10,25 pulgadas. También faros Matrix LED. Sistema Keyless. Carga inalámbrica. E iluminación ambiental. Todo pensado para el confort.