Audi revela el Q5 más elegante y eficiente de toda su historia

Coches y Motos 04 ABR 2026 - 10:03h.

Hasta 367 CV de potencia y 100 km de autonomía eléctrica

Audi tiene un problema grave

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El Audi Q5 sigue siendo uno de los referentes del segmento. Pero ahora va un paso más allá. La nueva generación apuesta por un enfoque más elegante, más tecnológico y, sobre todo, más eficiente.

Audi no ha querido romper con su esencia. Mantiene un diseño sobrio. Pero introduce detalles más modernos. Líneas más limpias. Y una imagen más refinada. Especialmente en la versión Sportback, con un aire más dinámico.

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Las dimensiones lo sitúan en el corazón del segmento premium. Con 4.717 mm de largo y una batalla de 2.820 mm, ofrece espacio y confort. El maletero de 438 litros completa un conjunto muy equilibrado.

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También disponible en versiones híbridas enchufables

Existen versiones gasolina y diésel con sistemas MHEV. Pero en esta ocasión te hablaremos del híbrido enchufable. Disponible en carrocería convencional o Sportback. Una opción pensada para quienes buscan eficiencia sin renunciar a prestaciones. Y con ventajas en el uso diario.

El primer escalón combina un motor gasolina 2.0 con uno eléctrico. Entrega 299 CV y 450 Nm de par. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,2 segundos y alcanza los 250 km/h.

Además, ofrece un consumo de solo 2,5 l/100 km. Y una autonomía eléctrica de hasta 100 km WLTP. Una cifra muy destacada. Ideal para moverse en ciudad sin gastar combustible.

Por encima, encontramos una versión más potente. Con 367 CV y 500 Nm de par. Más prestaciones. Más carácter. Y un enfoque superior.

Esta variante acelera de 0 a 100 km/h en 5,1 segundos. Mantiene los 250 km/h de velocidad máxima. Y firma un consumo de 3,0 l/100 km. Con 88 km de autonomía eléctrica.

Un equipamiento a la altura

El precio arranca en 69.445 euros. No es bajo. Pero está en línea con rivales como el Mercedes-Benz GLC o el BMW X3.

El equipamiento también está a la altura. Incluye faros LED Pro, ópticas traseras LED con intermitentes dinámicos y llantas de 18 pulgadas. Todo con una imagen muy cuidada.

En seguridad, suma asistentes avanzados. Como control de crucero adaptativo, aviso de cambio de carril o alerta de apertura de puertas. Tecnología útil. Pensada para el día a día.