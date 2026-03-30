Nissan lanza el SUV más tecnológico y compacto de su gama

Coches y Motos 30 MAR 2026 - 02:38h.

Bonito, versátil, dinámico y máxima fiabilidad japonesa

Nissan salva al deportivo de la desaparición

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El Nissan Juke nunca ha sido un SUV convencional. Y eso sigue siendo su mayor ventaja. No intenta parecerse a los demás. Juega su propio partido. Es el modelo más atrevido de la marca. Y también uno de los más tecnológicos. Frente a propuestas más clásicas, el Juke apuesta por destacar. Y lo consigue. Es diferente. Y eso hoy vale mucho.

Más allá de la estética, es un coche pensado para el uso diario. Muy urbano. Fácil de conducir. Ligero en sensaciones. Y cómodo en ciudad. No busca ser deportivo. Pero sí práctico. Y eso se nota en cada detalle.

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Un SUV urbano equilibrado y muy fiable

Las dimensiones lo sitúan en el segmento B-SUV. Con 4.210 mm de largo, es compacto. Perfecto para moverse entre tráfico. Pero su batalla de 2.636 mm permite un interior más amplio de lo esperado. Está bien aprovechado. El maletero es una de sus sorpresas. Ofrece 422 litros de capacidad. Puede alcanzar los 1.305 litros. Es una cifra muy buena. Sobre todo en un SUV de este tamaño. Aquí gana puntos frente a muchos rivales como el Volkswagen T-Cross, el Kia Stonic o el Toyota Yaris Cross.

Así es el Nissan Juke de acceso

La gama gira en torno a un único motor. El 1.0 DIG-T de 114 CV. Con 200 Nm de par máximo. Asociado a un cambio manual de 6 marchas. Y con tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,7 segundos. Y alcanza los 180 km/h. Cumple sin complicarse. No busca cifras espectaculares. Busca eficiencia y facilidad de uso. Un motor suficiente para el día a día. Y que no penaliza en consumo ni en mantenimiento. Un equilibrio lógico.

Como el precio. No es el más barato del segmento, pero ofrece más que muchos. La gama arranca en 21.425 euros financiados o 22.675 euros al contado.

El equipamiento de acceso tampoco deja que desear. Pantalla de 12,3 pulgadas. Cuadro digital. Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Cámara trasera. Faros LED. Todo muy enfocado a la conectividad. Y al uso real.