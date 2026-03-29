Ford sorprende con el SUV más completo y atractivo de la marca

Coches y Motos 29 MAR 2026 - 17:38h.

Fue el más vendido en 2025 y sigue siendo el favorito del público

Ford elige al sustituto del Focus

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El Ford Puma se ha consolidado como uno de los modelos referentes del mercado. No es casualidad. En 2025 fue el Ford más vendido en España, con 10.619 unidades. Un dato que confirma su éxito.

Su diseño es uno de sus grandes argumentos. Es moderno. Dinámico. Y con una imagen muy deportiva. Ford ha conseguido un SUV atractivo. Pero también funcional. Un coche que entra por los ojos.

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El SUV más dinámico de Ford, y también el más vendido

Además, destaca por su equilibrio general. Es cómodo. Ágil. Y muy fácil de conducir. Perfecto para ciudad. Pero también válido para viajes. Un SUV muy completo en todos los sentidos.

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Las dimensiones lo sitúan en el centro del segmento. Mide 4.226 mm de largo, con 1.805 mm de ancho y 1.533 mm de alto. El maletero ofrece 456 litros. Ampliables hasta 1.216 litros. Destaca además por su práctico sistema Megabox. Y compite con modelos como el Renault Captur o el Toyota Yaris Cross.

Así es la versión más barata de la gama del Ford Puma

Pero si en algo sorprende Ford es en sus ofertas. Y la versión de acceso tiene una. Esta variante monta un motor 1.5 EcoBoost de 125 CV. Con 210 Nm de par máximo. Incorpora tecnología MHEV. Y cuenta con etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico. Va asociado a un cambio manual de 6 marchas.

Las prestaciones están a buen nivel. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,8 segundos. Alcanza los 191 km/h. Y destaca por su consumo contenido. Solo 5,4 l/100 km. Un dato muy competitivo.

Todo ello parte desde 23.418 euros financiados. Al contado sube a 24.475 euros. Una cifra competitiva dentro del segmento.

El equipamiento de la versión en promoción es el Titanium. Incluye pantalla de 12 pulgadas con SYNC 4. Panel digital de 12,8 pulgadas. Cámara trasera. Control de crucero inteligente. Y múltiples asistentes de seguridad. Frente a rivales como el Volkswagen T-Roc, el Toyota Yaris Cross o el Kia Stonic, destaca por su equilibrio.