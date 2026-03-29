La alternativa, para muchos más bonita a la Yamaha Ténéré 700, se consolida como una trail fiable

Coches y Motos 29 MAR 2026 - 03:34h.

Cuenta con unos cambios estéticos que la acaban de hacer maravillosa a la vista

Bonita y, para la mayoría, mejor que la Yamaha Ténéré

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Si lo que buscas es una trail fiable y equilibrada, y que no sea la típica Yamaha Ténéré, entonces tienes que echar un vistazo a la Suzuki V-Strom 800 DE, que seguro que te va a encantar, y más, en cuanto veas las últimas actualizaciones que ha tenido. Cuenta con unos cambios estéticos que la acaban de hacer maravillosa a la vista, y se puede encontrar en varios colores, que son el negro, el amarillo y el blanco. Y combina un funcionamiento suave y preciso, incorporando también la tecnología Suzuki Cross Balancer.

El motor es realmente duradero y fiable, y está acoplado a una caja de cambios de seis velocidades, conectado a través de un embrague con tecnología SCAS de asistencia, para reducir los bloqueos de la rueda trasera. El propulsor es un bicilíndrico con doble árbol de levas, capaz de entregar una potencia de 83 CV a 8.500 revoluciones por minuto, así como un par motor de 78 Nm a 6.800 rpm, con un consumo declarado de 4,4 litros por cada 100 kilómetros.

El escape es 2 en 1 con silenciador largo, con un control de acelerador ride by wire, y lo mejor es su apartado electrónico, que asegura una conducción más eficaz dentro y fuera del asfalto. Dispone de tres modos de conducción, y un control de tracción a tres niveles, con quickshifter de subida y bajada, sistema easy start y sistema low rpm assist. El ABS es con dos niveles seleccionables y desconectable en el tren trasero, y cuenta con protectores de radiador y motor, faros full LED, toma USB, pantalla TFT de 5” y mucho más.

El precio de la Suzuki V-Strom 800 DE sorprende a todos

Otro factor más con el que esta Suzuki V-Strom 800 DE logra sorprender a todos es con su irrisorio coste, ya que puede ser tuya pagando únicamente un total de 10.479 euros.