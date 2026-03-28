Volkswagen presenta el SUV más bonito y eficiente de su gama

Coches y Motos 28 MAR 2026 - 08:14h.

Carácter premium, pero precio de low cost, la opción inteligente para los urbanitas que no se conforman con cualquier cosa

Adiós a uno de los mejores SUV de Volkswagen

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El Volkswagen T-Cross se ha consolidado como un auténtico icono urbano dentro de la marca. Es el modelo que eligen muchos conductores de ciudad. Por su tamaño. Por su practicidad. Y por su facilidad de uso. Un SUV pensado para el día a día.

Su diseño es uno de sus mayores atractivos. Es moderno. Muy equilibrado. Con líneas limpias y robustas. Transmite calidad desde el primer momento. También una clara sensación de fiabilidad, algo muy asociado a Volkswagen. Un coche que inspira confianza en cualquier entorno.

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El SUV más pequeño y barato de Volkswagen

Antes de entrar en cifras, conviene entender su enfoque. Es el SUV más pequeño de la gama. Pero también uno de los más vendidos. Su combinación de diseño, tecnología y eficiencia lo convierte en una apuesta segura. Un coche que encaja en casi cualquier perfil.

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Las dimensiones son otro de sus puntos fuertes. Mide 4.108 mm de largo, con 1.760 mm de ancho y 1.573 mm de alto. Es compacto. Muy manejable. Y fácil de aparcar. Justo lo que buscan los conductores urbanos. El maletero ofrece 455 litros. Una cifra excelente en su categoría.

En el apartado económico, el precio arranca en 20.300 euros financiados. Con cuotas de 130 euros al mes. Exige una entrada de 4.193,85 euros. Y una cuota final de 16.677,07 euros. Una fórmula habitual. Pensada para facilitar el acceso.

Así es la versión de acceso a la gama del T-Cross

La versión en promoción monta un motor 1.0 TSI de 95 CV. Entrega 175 Nm de par máximo. Se combina con un cambio manual de 5 velocidades. Y con tracción delantera. Es una mecánica sencilla. Pero muy eficiente. Ideal para ciudad.

Pero no es la única opción. También está el 1.0 TSI de 115 CV, más equilibrado. Ofrece mejores prestaciones. Y una conducción más ágil. Para quienes buscan algo más, existe el 1.5 TSI de 150 CV. Mucho más potente. Más rápido. Y con mayor capacidad en carretera.

Las prestaciones de la versión básica son correctas. Acelera de 0 a 100 km/h en 11,2 segundos. Alcanza los 180 km/h. Y destaca por su consumo. Solo 5,6 l/100 km. Una cifra muy contenida para el día a día.

Además, el equipamiento incluye faros LED, Digital Cockpit de 8 pulgadas, App Connect, sensores Park Pilot y asistentes como Lane Assist o Front Assist. Frente a rivales como el Renault Captur o el Citroën C3 Aircross, destaca por su equilibrio, su imagen y su eficiencia.